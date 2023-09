De DAX-index heeft de afgelopen maanden een zijwaartse beweging gemaakt, omdat het momentum dat eerder dit jaar begon wegebde. De index, die de grootste beursgenoteerde Duitse bedrijven volgt, handelde op €15.738, een paar punten onder het hoogste punt van het jaar tot nu toe van €16.521.

Europese economische zwakte

De DAX en andere Europese indices zoals de CAC 40 en FTSE MIB zijn de laatste tijd onder druk komen te staan, omdat beleggers zich zorgen blijven maken over de economie in de regio.

Donderdag gepubliceerde economische cijfers laten zien hoe slecht de Europese economie het doet. In Duitsland bleek uit gegevens dat de industriële productie in juli met 0,8% daalde, vooral als gevolg van een scherpe daling van de autoproductie. Het was de derde maand op rij met dalingen.

Uit het rapport blijkt dat de economie in het derde kwartaal waarschijnlijk opnieuw zal krimpen. Na de afgelopen drie kwartalen is de economie in een steile recessie beland. Dit is een belangrijke gebeurtenis, aangezien Duitsland de motor is die Europa aandrijft.

Een belangrijk punt van zorg voor de Duitse economie is dat deze grotendeels afhankelijk is van de autosector. Nu veel Duitse bedrijven zich richten op elektrische voertuigen, zijn er zorgen over de gevolgen voor de economie. Voor elektrische voertuigen zijn minder werknemers nodig en bedrijven uit China en de VS hebben een groot marktaandeel.

Verder hebben de meeste Duitse autobedrijven een sterk marktaandeel in China, waar bedrijven als Xpeng, Li Auto en Byd domineren. In de VS hebben bedrijven als Tesla en Hyundai een sterk aandeel op de EV-markt, terwijl Duitse bedrijven het moeilijk hebben.

Een andere zorg is dat de Duitse woningbouwsector een grote teruggang ziet. De huizenprijzen daalden in juni met 6,8% doordat de hypotheekrente steeg. Verschillende bedrijven in de sector hebben onlangs faillissement aangevraagd.

De DAX-index daalde ook na opnieuw een reeks zwakke economische cijfers uit Europa. Volgens Eurostat is de economie in het tweede kwartaal met 0,3% gestegen. Analisten zijn van mening dat het herstel langer zal duren. Europese cijfers zijn belangrijk voor Duitse aandelen, omdat de meeste van hen het blok als de grootste markt beschouwen.

Het allerbelangrijkste is dat de liquiditeit in Europa is opgedroogd nu de Europese Centrale Bank (ECB) dit jaar verschillende rentetarieven heeft afgegeven.

Voorspelling DAX-index

Uit de dagelijkse grafiek blijkt dat de DAX-index de afgelopen weken onder druk heeft gestaan. Vóór de recente uitbraak had het een stijgend wigpatroon gevormd. Bij prijsactie is dit een van de meest nauwkeurige bearish signalen.

De DAX-index is nu onder de 50- en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gedaald. Het nadert ook het belangrijke steunniveau van €15.503. Ik vermoed dat de index binnenkort een bearish uitbraak zal doormaken, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste steun op €15.000.