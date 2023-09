De stijging van de wisselkoers van USD/CNH zette zich voort na opnieuw een reeks zwakke economische cijfers uit China. Het steeg naar een hoogtepunt van 7,3323, een paar punten onder het hoogste punt aller tijden van 7,3483. In totaal is de renminbi met ruim 16% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in 2022.

Chinese handel en sterke USD

De paren USD/CNH en USD/CNY bleven stijgen na de laatste Chinese export- en importcijfers. Uit deze cijfers bleek dat de nauwlettend in de gaten gehouden import en export in augustus bleven dalen.

De export daalde met 8,8%, na een daling van 14,5% in de voorgaande maand. Deze daling was niettemin beter dan de gemiddelde schatting van -9,2%. De import daalde met 7,3%, na een daling van 12,4% in juli. Net als bij de export was deze daling kleiner dan analisten hadden verwacht.

Het handelstekort daalde daardoor deze maand tot $68,3 miljard. Deze cijfers betekenen dat de Chinese economie het niet goed doet, aangezien de export een groot deel van het bbp uitmaakt.

Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de handelsrelatie van China met de Verenigde Staten de afgelopen maanden is verslechterd. Veel Amerikaanse bedrijven hebben hun investeringen verschoven van China naar vriendelijkere landen als Mexico.

Toch zijn er enkele positieve signalen over de Chinese economie. Vastgoedaandelen als Evergrande en Country Garden stegen bijvoorbeeld scherp nadat laatstgenoemde tijdens de respijtperiode zijn coupon had betaald.

De paren USD/CNH en USD/CNY stegen dankzij de sterke dollar. De dollarindex steeg naar $105, omdat de stijgende prijzen voor ruwe olie een tijdje op een hogere inflatie wijzen. Er zijn dus tekenen dat de Fed de rente langer hoger zal houden dan verwacht.

Voorspelling USD/CNH

Ik schreef hier onlangs over de USD/CNY en voorspelde dat de opwaartse trend zich zal voortzetten. Deze visie was juist, zoals blijkt uit de USD/CNH-prestaties. Het pair bevond zich de afgelopen maanden in een sterke bullish trend. Gaandeweg is de koers boven de 25- en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gebleven.

Het paar bevindt zich ook op een belangrijk niveau, aangezien deze prijs op 17 augustus het hoogste punt was. De koers is ook boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde gestegen, terwijl de MACD boven het neutrale punt is gebleven.

Daarom is het pad van de minste weerstand voor het pair bullish, met het volgende doel om naar te kijken op 7.3600, het hoogste punt in oktober 2022. Een doorbraak boven dat niveau zal het stijgen naar de volgende weerstand op 7.40.