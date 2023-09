Microsoft werkt samen met Paige aan kankerdetectie op basis van AI

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) werkt samen met Paige aan ‘s werelds grootste AI-model voor het detecteren van kanker.

Paige heeft een geschiedenis van het verkrijgen van goedkeuring door de FDA

Het op afbeeldingen gebaseerde model kan niet alleen helpen bij het identificeren van veel voorkomende vormen van kanker, maar ook van de zeldzame vormen waarvan algemeen bekend is dat ze moeilijk te diagnosticeren zijn. Andy Moye, de CEO van Paige, liet weten:

Het is een baanbrekend landing-op-de-maan-moment voor de kankerzorg.

Paige heeft al goedkeuring van de FDA gekregen voor zijn AI-oplossing die helpt bij het identificeren van prostaatkanker. Het digitale pathologiebedrijf is nu van plan om samen met Microsoft te werken aan een nieuwe AI-tool die meer soorten kanker kan opsporen.

Eerder deze week werd gemeld dat Microsoft had geïnvesteerd in d-Matrix, een in Silicon Valley gevestigde AI-chipstartup. De aandelen zijn bijna 40% gestegen ten opzichte van het begin van het jaar bij het schrijven.

Paige beschikt over een schat aan gegevens om het AI-model te trainen

Een door AI ondersteunde oplossing die pathologen kunnen gebruiken als secundair hulpmiddel om kankers met grotere nauwkeurigheid en efficiëntie vast te stellen, zal graag helpen bij het personeelstekort en de toenemende werklast.

Merk op dat Paige over een schat aan gegevens beschikt om het genoemde AI-model te trainen, die de hoeveelheid gegevens op het grootste streamingplatform ter wereld – Netflix – ver overtreft. Desney Tan, de vice-president van Microsoft Health Futures, zei vandaag in een persbericht :

We creëren nieuwe AI-modellen die ongekende inzichten in de pathologie van kanker mogelijk maken. Het ontketenen van de kracht van AI is een game changer in het bevorderen van de gezondheidszorg om levens te verbeteren.

Paige maakt sinds begin vorig jaar gebruik van de supercomputerinfrastructuur en cloudopslag van Microsoft om een geavanceerd AI-model te ontwikkelen.