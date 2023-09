De Argentijnse peso is waardeloos geworden, waardoor de op een na grootste economie van Zuid-Amerika een aanzienlijk risico loopt. Volgens TradingView wordt het paar USD/AR op een recordhoogte van 350 verhandeld. De koers op de zwarte markt, die de meeste mensen en bedrijven in het land gebruiken, is gestegen naar meer dan 700.

USD/ARS-grafiek

Waarom de Argentijnse peso kelderde

Er zijn verschillende redenen waarom de Argentijnse peso naar een recordlaagte is gekelderd. Ten eerste verstrekt Argentinië al tientallen jaren subsidies aan zijn inwoners. Deze subsidies hebben geleid tot een enorm begrotingstekort, waardoor de overheid ertoe is aangezet lokaal en in het buitenland te lenen en enorme sommen geld te drukken.

Ten tweede is de overheid, anders dan in de meeste westerse landen, de grootste werkgever van het land. De publieke werkgelegenheid is ten opzichte van 2011 met ruim 34% gestegen. De implicatie is dat het grootste deel van de belastinginkomsten van de overheid naar lonen in de publieke sector gaat in plaats van naar ontwikkelingssamenwerking.

Ten derde heeft Argentinië miljarden dollars aan IMF-schulden. Het land is het IMF ruim 33 miljard dollar schuldig, het grootste bedrag ter wereld. De uitdaging met IMF-leningen is dat ze in vreemde valuta moeten worden betaald, vooral in de Amerikaanse dollar.

In een land waar de Argentijnse peso waardeloos is geworden, is het moeilijk om toegang te krijgen tot dollars. Dit verklaart waarom het land verschillende keren in gebreke is gebleven.

Daarom heeft de regering substantiële regels inzake vreemde valuta opgelegd die het voor Argentinië moeilijk maken buitenlandse investeringen aan te trekken.

Zo moeten sojabonenexporteurs bijvoorbeeld een belasting van 33% betalen, waardoor de boeren niet meer gestimuleerd worden om hun werk te doen. Als gevolg hiervan blijkt uit de meest recente gegevens dat de Argentijnse productie van sojabonen is gedaald.

Argentinië rekent ook andere bedrijven die zich bezighouden met Amerikaanse dollars enorme belastingen aan. Dit is een van de redenen waarom de enorme kopervoorraden van het land nog steeds niet worden geëxploiteerd.

Kan de ARS worden gered?

Al deze factoren hebben geleid tot een algemeen gebrek aan vertrouwen in de Argentijnse peso. Tegenwoordig hebben veel mensen hun spaargeld verlegd naar de veiligheid van de Amerikaanse dollar. Velen van hen gebruiken de zwarte markt om aan deze dollars te komen en ze vervolgens thuis te sparen.

Zonder vertrouwen is het daarom waarschijnlijk dat de waarde van de Argentijnse peso de komende jaren zal blijven dalen. Valuta’s ontlenen hun waarde aan het vertrouwen van investeerders en bewoners.

Tegelijkertijd heeft de leidende presidentskandidaat laten doorschemeren dat hij zal werken aan het dollariseren van de economie en het wegwerken van de centrale bank. Ook deze acties zullen leiden tot meer peso-zwakte.