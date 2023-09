Instacart staat vanochtend in de belangstelling nadat het online boodschappenbedrijf zijn aanstaande beursintroductie (IPO) heeft geprijsd.

Instacart is op zoek naar een waardering van maximaal $9,3 miljard

Het bedrijf met het hoofdkantoor in San Francisco is van plan in totaal 22 miljoen aandelen te verkopen tegen een prijs van $26 tot $28. Aan de bovenkant van dat bereik zal het ongeveer $616 miljoen opleveren.

Instacart wil een waardering van maximaal 9,3 miljard dollar afdwingen, volgens de bijgewerkte aanvraag bij de Securities & Exchange Commission op maandag.

Het beursnieuws komt ongeveer een maand nadat deze bezorggigant zei dat zijn omzet in de eerste zes maanden van 2023 met 30% op jaarbasis is gestegen.

Merk op dat Instacart een voetafdruk heeft van meer dan 40.000 winkels in meer dan 5.500 steden in de VS en Canada.

Het Noorse fonds wil een hoeksteeninvesteerder zijn

Uit de indiening van vandaag blijkt ook dat Norges Bank Investment Management geïnteresseerd is om een hoeksteeninvesteerder in Instacart te zijn.

Samen met Sequoia Capital, TCV, Valiant Capital en D1 Capital Partners wil het staatsinvesteringsfonds van Noorwegen zijn aandelen ter waarde van $400 miljoen opwaarderen. Echter:

Underwriters zouden meer, minder of geen aandelen kunnen verkopen aan een van de hoeksteeninvesteerders, en elk van de hoeksteeninvesteerders zou kunnen besluiten om meer, minder of geen aandelen in dit aanbod te kopen.

PepsiCo, de multinationale voedsel- en drankgigant, had eind augustus ook ingestemd met het kopen van $175 miljoen aan Instacart-aandelen via een onderhandse plaatsing. Het boodschappenbezorgbedrijf ziet Amazon en DoorDash als concurrenten.