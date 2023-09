Fed is misschien klaar met rente verhogingen: Nick Timiraos

Het nieuws afgelopen weekend dat de Bank of Japan de rente zou kunnen verhogen zodra het einde van het jaar begint, heeft geleid tot een lager gat in JPY-paren. Sommigen van hen hebben het gat al gedicht, maar de chaos aan het begin van de handelsweek overschaduwde nog een ander belangrijk nieuwsbericht, dit keer afkomstig uit de Verenigde Staten.

Een artikel in de Wall Street Journal dat Nick Timiraos dit weekend schreef, suggereerde dat de Fed wellicht klaar is met het verhogen van de rente. Het impliceert dat de Fed op koers ligt voor een belangrijke verandering in haar monetair beleid.

Het is belangrijk op te merken dat Nick Timiraos de enige journalist is die de Fed gebruikte om informatie te lekken om de markten te testen. In het verleden bleek alles wat Nick over de volgende stap van de Fed schreef accuraat en marktbewegend te zijn.

Dus wat schreef Nick Timiraos deze keer, en waarom bewogen de markten niet?

Nick Timiraos suggereert dat de Fed de rente wellicht niet meer zal verhogen

Copy link to section

Nick maakt in het artikel drie essentiële punten die handelaren niet kunnen negeren. Ten eerste zal de Fed in september pauzeren.

De beslissing valt pas volgende week, en tot die tijd is er nog voldoende tijd. Ook al neigen de marktdeelnemers naar een pauze, het artikel bevestigt dat de Fed in september niet zal verhogen.

Ten tweede suggereert het artikel dat de reden voor de pauze van de Fed is dat de inflatie tekenen van snelle daling vertoont. Dit is een cruciaal stukje informatie om te overwegen in het licht van de CPI-gegevens van augustus die morgen verschijnen.

Ten derde, en misschien wel het meest kritische punt, is dat de Fed de komende cijfers goed zal bekijken om te beoordelen of er nog meer renteverhogingen nodig zijn of niet. Dit is iets nieuws, aangezien de markten nog een renteverhoging in 2023 hebben ingeprijsd.

Waarom bewogen de markten dan niet?

Ze kwamen wel in beweging als we kijken naar de reactie op het interview met de gouverneur van de Bank of Japan afgelopen weekend. We weten alleen niet of die stap ook een reactie was op het artikel van Timiraos.

Samenvattend kunnen beide gebeurtenissen van het weekend op zichzelf de markten in beweging hebben gebracht. Handelaren zullen morgen, nadat het inflatierapport verschijnt, ontdekken welke daarvan al is ingeprijsd.

Save