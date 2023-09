De consolidatie van het paar NZD/USD zette zich dinsdag voort na de laatste detailhandelsverkoopcijfers in Nieuw-Zeeland. Het pair handelde op 0,5908, een paar punten boven het dieptepunt van deze maand op 0,5855. Het is dit jaar met ruim 9% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau.

Nieuw-Zeelandse verkoop- en Amerikaanse inflatiegegevens

De wisselkoers van het paar NZD/USD stond de afgelopen maanden onder druk toen de Amerikaanse dollarindex (DXY) sterk steeg. De dollar is gestegen naar $105, het hoogste niveau in meer dan vijf maanden.

Uit economische gegevens die dinsdag zijn gepubliceerd, blijkt dat de elektronische verkoop in Nieuw-Zeeland in augustus met 3,7% is gestegen, na een stijging met 2,2% in juli. Deze verkopen stegen met 0,7% ten opzichte van een maand eerder, wat aangeeft dat de bestedingen stijgen.

Nieuw-Zeeland profiteerde ook van de stijgende bezoekersaantallen. Het aantal bezoekers steeg van 11,3% in juli naar 19,3% in augustus. In dezelfde periode daalde het aantal permanente inwoners van 8.549 in juli naar 5.786.

Het valutapaar NZD/USD aarzelde ook na de laatste economische vooruitzichten in Nieuw-Zeeland. Uit gegevens van het statistiekbureau blijkt dat de economie nog twee jaar traag zal blijven. Het begrotingstekort zal de komende maanden blijven stijgen. In een verklaring zei de minister van Economische Zaken dat het land een omslag maakte.

De volgende belangrijke katalysator voor de prijs van NZD/USD zullen de komende gegevens over de Amerikaanse consumenteninflatie zijn. Economen verwachten dat uit de cijfers zal blijken dat de consumentenprijsindex (CPI) is gestegen van 0,2% in juli naar 0,6% in augustus. Op jaarbasis steeg de totale inflatie gedurende de maand naar 3,6%.

De meeste beleggers zullen zich concentreren op de kerninflatie, waarbij de volatiele voedsel- en energieprijzen buiten beschouwing worden gelaten. Economen zijn van mening dat de kern-CPI is gedaald van 4,7% naar 4,3%. De VS zullen donderdag ook de laatste detailhandelsverkoopcijfers publiceren.

Voorspelling NZD/USD wisselkoers

Mijn laatste NZD/USD-voorspelling van drie weken geleden was accuraat. Daarin schreef ik dat het pair een bearish uitbraak zou kennen. Het is nu onder het belangrijkste ondersteuningsniveau op 0.5980 gekomen, de laagste swing op 31 mei. Het paar is gedaald tot onder het 50-daagse exponentiële voortschrijdend gemiddelde en de dalende trendlijn, weergegeven in rood.

Het paar zal waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste steun op 0,5811, de hoogste swing op 7 oktober. De stop-loss van deze transactie zal op 0,5600 liggen.