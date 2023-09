De aandelenkoers van Nio (NYSE: NIO) daalde in de premarket met ruim 2,27%, omdat de zorgen over de Europese markt aanhielden. De aandelen trekken zich terug naar $10,28, wat veel lager was dan het hoogste punt van vorige maand op $16,15. Andere bedrijven zoals Li Auto, Byd en Xpeng trokken zich ook terug.

Onderzoek naar Europese subsidies

Nio en andere Chinese bedrijven op het gebied van elektrische voertuigen worden geconfronteerd met tal van uitdagingen. Het aantal EV-bedrijven in het land is bijvoorbeeld gedaald van ruim 500 een paar jaar geleden naar ongeveer 100 vandaag.

Een van de grootste uitdagingen is dat de Chinese markt nu verzadigd is, waarbij bedrijven als Byd jaarlijks miljoenen auto’s verkopen. Als gevolg hiervan zijn de meeste bedrijven, waaronder de machtige Tesla, Nio en Li Auto, overgegaan tot verlaging van de prijzen.

Daarom richten de meeste van deze bedrijven hun focus op de internationale markt. In sommige Zuidoost-Aziatische landen zijn ze begonnen met het opzetten van planten. De meeste van deze bedrijven richten zich nu op de enorme Europese markt om groei te realiseren.

Nio kreeg een licentie om zijn voertuigen in 2022 in Europa te verkopen en bouwt nu een fabriek om deze voertuigen te produceren. Meest recentelijk werkte Volkswagen samen met Xpeng, in een poging zijn Chinese markt een impuls te geven en vice versa.

De belangrijkste katalysator voor de koersdaling van Nio was een aankondiging door de Europese Unie. In een verklaring zei Ursula von der Leyen, het hoofd van het blok, dat ze een onderzoek zou starten naar Chinese EV-bedrijven.

Het doel is om de impact van subsidies onder Chinese EV-fabrikanten te beoordelen en tarieven op te leggen. Het blok hoopt de mislukkingen te voorkomen die andere industrieën zoals staal en zonnepanelen troffen. In een notitie zei een analist:

“Dit is een belangrijke stap van de commissie, die de bereidheid aangeeft om handelsinstrumenten proactiever te gebruiken om de Europese industrie te beschermen en een herhaling van de ervaringen met het falen van zonnepanelen te voorkomen.”

Het onderzoek van de EU zou een grote impact kunnen hebben op Europese automerken als Volkswagen, BMW en Mercedes Benz, die het grootste deel van hun geld in China verdienen.

Voorspelling Nio-aandelenkoers

Mijn laatste voorspelling voor Nio aandelen lijkt te kloppen. In dit rapport, dat volgde op de zwakke inkomsten, waarschuwde ik dat de koers naar $8 zou kunnen dalen.

Nu hebben de 25- en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden een bearish crossover-patroon gemaakt, wat aangeeft dat de situatie op korte termijn zou kunnen verslechteren. Het blijft iets boven de belangrijke steun op $9,44, de laagste swing in januari.

Daarom vermoed ik dat de aandelen zullen blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de volgende belangrijke steun op $9,00. Een beweging boven het kruispunt van de twee voortschrijdende gemiddelden op $11,20 zal de bearish visie ongeldig maken.