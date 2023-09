De aandelenkoers van Zalando (ETR: ZAL) heeft een sterke vrije val doorgemaakt nu de groei vertraagt en de vraag naar de aandelen afneemt. Het aandeel daalde woensdag naar €24,60, zo’n 77% onder het hoogste niveau van juni 2021. Het is dit jaar met ruim 24% gedaald, waardoor het dit jaar het op een na slechtst presterende DAX-indexbestanddeel is, na Siemens Energy.

Er blijven zorgen over de groei

Zalando is een toonaangevend bedrijf dat e-commerceoplossingen biedt voor mode en lifestyle. Net als andere soortgelijke bedrijven zoals Asos en Boohoo piekten de Zalando-activiteiten tijdens de Covid-19-pandemie toen mensen online winkelden.

Uit de meest recente resultaten van Zalando blijkt dat zijn activiteiten vertragen. De omzet daalde in het tweede kwartaal met 2,5% tot €2,5 miljard, terwijl het bruto handelsvolume (GMV) met 1,8% daalde tot €3,71 miljard.

Uit aanvullende gegevens blijkt dat het aantal actieve klanten van Zalando is gestegen van 49,3 miljoen in het tweede kwartaal van 2022 naar 50,5 miljoen in het tweede kwartaal van 2023. Ook de gemiddelde ordergrootte steeg licht naar €293,3. In totaal steeg de EBIT met 42,2% naar €86,8 miljoen, terwijl de winst steeg naar €56,6 miljoen. Over de eerste helft van het jaar bedroeg de nettowinst van Zalando €18,2 miljoen.

De grootste zorg voor Zalando is dat zijn activiteiten vertragen nu de Duitse en Europese economieën met talloze tegenwind worden geconfronteerd. Uit de meest recente economische cijfers blijkt dat de Duitse economie in de eerste twee kwartalen van het jaar is gekrompen. Ook het consumentenvertrouwen is de afgelopen maanden afgenomen.

De dalende verkopen betekenen dan ook dat Zalando niet gewaardeerd mag worden als groeibedrijf. En ondanks de daling van de aandelen is het bedrijf nog steeds overgewaardeerd. Ten eerste heeft Zalando een marktkapitalisatie van ruim €6 miljard, wat hoger is sinds de gecorrigeerde EBIT van het bedrijf in 2022 daalde naar €184,6 miljoen.

Analyse Zalando aandelenkoers

De daggrafiek laat zien dat de aandelenkoers van Zalando de afgelopen maanden in een sterke bearish trend heeft gezeten. Het blijft onder de dalende trendlijn, weergegeven in rood. Deze trendlijn verbindt de hoogste niveaus sinds 7 maart. Het aandeel is onder het 50- en 25-daagse voortschrijdend gemiddelde gedaald. Het heeft ook de stijgende trendlijn opnieuw getest die de laagste swing sinds september vorig jaar verbindt.

Daarom zijn de vooruitzichten voor Zalando nog steeds bearish, met als volgende niveau het psychologische niveau van €20. Deze visie zal worden bevestigd als de steun van €23,87 (laagste punt van 7 juli) wordt omgezet in weerstand. Het alternatieve scenario is waarin de aandelen terugveren en de bovenste trendlijn opnieuw testen op €28.