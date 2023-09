De Amerikaanse inflatie bleef in augustus stabiel, terwijl de energieprijzen stegen, wat druk uitoefende op de Federal Reserve om in actie te komen. Uit gegevens van het statistiekbureau bleek dat de consumentenprijsindex (CPI) voor de tweede maand op rij steeg.

Deze steeg van 0,2% in juli naar 0,6% in augustus, hoger dan de gemiddelde schatting van 0,5%. Deze stijging vertaalde zich in een jaar-op-jaar steeg van 3,7%, het hoogste niveau in een paar maanden. De inflatie bedroeg in juli 3,2%.

Ondertussen steeg het nauwlettend in de gaten gehouden kerninflatiecijfer van 0,2% in juli naar 0,3% in augustus. Vervolgens daalde het van 4,7% naar 4,3% op jaarbasis. Alle cijfers op jaarbasis blijven boven de doelstelling van de Federal Reserve van 2,0%.

Helaas zou de inflatie nog een tijdje kunnen blijven stijgen nu de prijs van ruwe olie stijgt is dit jaar naar het hoogste niveau gesprongen. Brent steeg naar $92, terwijl WTI, de Amerikaanse benchmark, op $87 staat.

Ruwe olie is een belangrijk onderdeel van de inflatie, omdat de prijs ervan invloed heeft op alle producten. De benzineprijs is bijvoorbeeld gestegen naar ruim $3,85, waardoor de transportkosten zijn gestegen.

Deze cijfers zorgen ervoor dat de Federal Reserve in de problemen zit. Sommige Fed-functionarissen hebben tijdens de bijeenkomst van september een nieuwe renteverhoging van 0,25% gesteund, terwijl anderen neigen naar een pauze. De stijgende inflatiecijfers betekenen dus dat de Fed volgende week zou kunnen besluiten de rente te verhogen.

De uitdaging is dat sommige leidende cijfers oproepen tot voorzichtigheid, aangezien de rentetarieven nog steeds op het hoogste niveau van twintig jaar staan. Uit woensdag gepubliceerde gegevens blijkt bijvoorbeeld dat de gemiddelde hypotheekrente met een looptijd van 30 jaar is gestegen naar 7,27%, terwijl de hypotheekaanvragen zijn gedaald.

Bovendien blijven de achterstallige vorderingen op creditcards, autoleningen en andere leningen toenemen. Deze trend zou kunnen versnellen als miljoenen Amerikanen eind deze maand hun studieleningen gaan afbetalen.

De nauwlettend in de gaten gehouden CME Fed Tracker-tool verwacht dat de Fed de rente ongewijzigd zal laten tussen 5,25% en 5,50%. Het is onduidelijk of dit zal veranderen na de huidige inflatiecijfers.

