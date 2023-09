Warren Buffett verlaagt belang in HP Inc

Warren Buffett lijkt zijn geduld te verliezen met HP Inc (NYSE: HPQ), dat de afgelopen twee maanden bijna 20% heeft verloren.

Berkshire heeft $158 miljoen aan HPQ gelost

Copy link to section

Uit een registratieaanvraag vanochtend bleek dat Berkshire Hathaway Inc, zijn conglomeraatholding, deze week voor 158 miljoen dollar aan HPQ heeft verkocht.

De aankondiging komt slechts enkele dagen nadat HP teleurstellende resultaten voor het fiscale derde kwartaal rapporteerde en niet zo bemoedigende verwachtingen voor de toekomst uitbracht.

Analisten verwachten dat het in New York genoteerde bedrijf een stijging van de inkomsten uit personal computers zal zien, maar ze blijven bezorgd over wat de toekomst in petto heeft voor de drukkerijactiviteiten.

Save

Maar de update van vandaag communiceerde niet de exacte reden waarom Berkshire Hathaway de technische hardware-aandelen heeft verkocht.

Zal HP dezelfde weg inslaan als IBM?

Copy link to section

HP Inc was misschien een klassieke waardeweddenschap voor de legendarische investeerder.

Berkshire Hathaway onthulde voor het eerst een belang in dit bedrijf in 2022. Factoren die Warren Buffett mogelijk naar HPQ hebben aangetrokken, zijn onder meer het agressieve aandeleninkoopprogramma. Het in Californië gevestigde bedrijf betaalt momenteel ook een dividendrendement van 3,82%.

Het is de moeite waard hier te vermelden dat hij nog steeds voor meer dan $3,0 miljard aan aandelen in technische hardware bezit. Maar nu zijn conglomeraat is begonnen met inkrimpen, vragen velen zich af of zijn lot bezegeld is, net zoals IBM waar Buffett zich in 2018 volledig uit terugtrok.

HP Inc heeft donderdag de Spectre Foldable PC gelanceerd.