General Motors Co (NYSE: GM) is bereid de lonen aanzienlijk te verhogen om een staking te beëindigen, maar zelfs het zachtere aanbod heeft tot nu toe geen indruk kunnen maken op de United Auto Workers.

Wat is het bod van General Motors?

De oude autofabrikant ging gisteravond akkoord met een loonsverhoging van 20%, bovenop meer vakantiedagen en een heleboel andere voordelen, om een schikking te treffen met de vakbond.

Toch is de UAW vanochtend in staking op haar vergadering in Wentzville, Missouri. In reactie daarop zei Mary Barra – de Chief Executive van General Motors – vandaag bij CNBC’s “Squawk Box”:

Ik ben enorm gefrustreerd en teleurgesteld. We leggen een historisch aanbod op tafel dat ook werkzekerheid biedt, we handhaven gezondheidszorg van wereldklasse. Wij hoefden hier dus niet te zijn.

Duizenden leden van de vakbond zijn vandaag ook in staking bij een vestiging van zowel Ford Motor als Stellantis – waarvan laatstgenoemde naar verluidt een groter risico loopt op een langere staking.

Wat is het dat de UAW eist?

Wat General Motors nog meer op tafel heeft gelegd, zijn bescherming tegen inflatie, een goed evenwicht tussen werk en privéleven en verbeterde voordelen voor gepensioneerden. United Auto Workers geeft echter niet toe, in de eerste plaats omdat een loonsverhoging van 20% ruimschoots achterblijft bij de verhoging van 40% die zij eisen.

Toch ziet CEO Barra van General Motors niet alleen de noodzaak, maar ook een manier om de kwestie snel op te lossen.

Ik denk dat de staking heel snel kan worden opgelost. Werkzekerheid is erg belangrijk voor onze GMT-leden. Je krijgt baanzekerheid door prachtige voertuigen te maken die mensen willen kopen. Die hebben wij.

De autofabrikant uit Detroit kwam in het laatst gerapporteerde kwartaal beter uit dan de schattingen van Street en verhoogde ook zijn toekomstige verwachtingen. De aandelen zijn 15% gedaald ten opzichte van het recente hoogtepunt op het moment van schrijven.