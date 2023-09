De wisselkoers van het paar USD/JPY zette de opwaartse trend voort in de aanloop naar het komende rentebesluit van de Bank of Japan (BoJ) en de Federal Reserve. Het pair steeg naar een hoogste punt van 147,67, het hoogste niveau sinds november vorig jaar.

Beslissingen van de BoJ en de Fed

De wisselkoers van USD/JPY is er een om volgende week in de gaten te houden, aangezien de Fed en de BoJ respectievelijk woensdag en vrijdag hun beslissingen zullen nemen. Dit zullen belangrijke beslissingen zijn vanwege de huidige stand van de markt.

De Amerikaanse dollarindex (DXY) steeg naar het hoogste niveau in vijf maanden, terwijl ruwe olie steeg naar het hoogste punt van het jaar tot nu toe, namelijk $93. Analisten zijn van mening dat de olieprijs de komende maanden nog naar de $100 zou kunnen stijgen.

Deze week gepubliceerde gegevens laten zien dat de Amerikaanse inflatie in augustus op een hoog niveau bleef. De totale inflatie steeg in juli naar 3,7%, terwijl de kern-CPI daalde naar 4,3%. Tegelijkertijd stegen de detailhandelsverkopen in augustus.

Ondertussen begonnen UAW-werknemers een staking die de autoprijzen zou kunnen opdrijven en de economie zou kunnen vertragen. Daarom is het waarschijnlijk dat de Fed zal besluiten een agressieve pauze in te lassen.

Ondertussen heeft de Bank of Japan te maken met een kelderende yen. De munt is met meer dan 30% gedaald ten opzichte van het laagste niveau tijdens de pandemie. Terwijl een zwakkere yen de exporteurs helpt, schaadt het bedrijven die zich met import bezighouden, zoals detailhandelaren.

De BoJ heeft maatregelen genomen om de crash van de Japanse yen te beperken. Tijdens de laatste vergadering besloot het bijvoorbeeld zijn rentecurve aan te passen. Nu de Japanse inflatie nog steeds boven de 2% ligt, zou de bank daarom kunnen besluiten haar eerste renteverhoging in jaren door te voeren.

Technische analyse USD/JPY

De wisselkoers van USD/JPY heeft de afgelopen maanden een sterke bullish trend doorgemaakt. In deze periode is het pair hardnekkig hoger gebleven dan het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde. Het paar heeft ook een stijgend wigpatroon gevormd, dat ik in rood heb weergegeven. Bovendien heeft de MACD een soort bearish divergentie gevormd.

Daarom zal het pair de komende week waarschijnlijk een bearish uitbraak kennen, aangezien de wedge zijn samenvloeiingsniveau nadert. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken 145.