YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) is dit jaar als beleggers een van de best presterende fondsen geworden vanwege het aantrekkelijke rendement. Het fonds, dat in 2022 is gestart, heeft dit jaar in alle maanden instroom gehad.

TSLY heeft nu ruim $667 miljoen aan activa aangetrokken. Uit gegevens verzameld door ETF.com blijkt dat de meeste van deze instromen in augustus plaatsvonden toen beleggers ruim $307 miljoen aan fondsen toevoegden. In totaal heeft TSLY dit jaar een netto-instroom van ruim $707,51 miljoen gehad, terwijl het netto-inkomen met 53% is gestegen.

TSLY-beleggers worden aangetrokken door het substantieel hoge dividendrendement. Volgens haar website heeft TSLY een dividendrendement van bijna 50%, waardoor het een van de hoogste rendementen in de sector is.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF is een fonds dat wil participeren in de koerswinst van Tesla-aandelen en tegelijkertijd maandelijks inkomen wil genereren. Het bedrijf kan dat bereiken door gebruik te maken van synthetische door Tesla gedekte calloptiecontracten om rendement te genereren.

In dit geval bestaat de gedekte oproepstrategie van TSLY uit drie delen. In de eerste plaats heeft het bedrijf blootstelling aan een synthetische lange blootstelling aan Tesla, waardoor het kan deelnemen aan de aandelenrally van Tesla. Het heeft ook betrekking op oproepen, die fungeren als een verzekeringspolis voor Tesla-aandelen. Deze gedekte oproepen zijn wat het fonds gebruikt om inkomsten te genereren. Ten slotte belegt het fonds ook in Amerikaanse kortlopende staatsobligaties.

TSLY biedt een extreem hoog uitbetalingsrendement, waardoor het inkomstenbeleggers en gepensioneerden kan aantrekken. Analisten waarschuwen echter dat het fonds aanzienlijke risico’s kent die de opbrengst op de lange termijn onrendabel zouden kunnen maken. Bovendien variëren de uitkeringen van het fonds van maand tot maand, vooral vanwege de volatiliteit van Tesla aandelen.