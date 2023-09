Instacart steeg maar liefst 40% toen het vandaag op Nasdaq debuteerde – een dag nadat het zijn beursintroductie op $30 per aandeel had geprijsd.

Alexis Ohanian deelt zijn mening over het Instacart-debuut

Copy link to section

De bezorggigant bereikte een waardering van $14 miljard na de explosieve rally vanochtend.

Dat is nog steeds minder dan de helft van wat het als particulier bedrijf waard was op het hoogtepunt van de pandemie. Toch zei Alexis Ohanian – een vroege Instacart-investeerder vandaag op CNBC’s “Squawk Box”:

Instacart maakt zich op voor succes in de post-covid-wereld. Het weet dat het in inkomstenstromen met hogere marges moet gebeuren [zoals adverteren] en waar ik denk dat ze nog steeds een zeer robuust bedrijf kunnen opbouwen.

Instacart heeft het personeelsbestand verkleind en andere kosten in verband met klant- en winkelondersteuning verlaagd, evenals in zijn streven naar winstgevendheid vorig jaar.

Save

De omzetgroei bij Instacart is vertraagd

Copy link to section

Het in Californië gevestigde bedrijf had in het laatst gerapporteerde kwartaal een nettowinst van $114 miljoen.

Maar die winstgevendheid ging ten koste van de omzetgroei. Instacart zag zijn omzet pas in het tweede kwartaal met 15% stijgen, tegenover ongeveer 600% kort na het begin van de pandemie. Alexis Ohanian zei echter:

Ik heb zoveel vertrouwen in de technologie die ze hebben gebouwd. Het is meer dan alleen een app. Er is veel meer logistiek aan de achterkant. Dit is de gebruikerservaring die mensen willen – en de gebruikerservaring wint meestal op de lange termijn.

Vergeet niet dat PepsiCo $175 miljoen investeerde in de preferente converteerbare aandelen van Instacart. De bezorggigant ziet bekende namen als DoorDash en Amazon als belangrijkste concurrenten.