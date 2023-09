Aandelen Medical Properties Trust (MPW): vang geen vallend mes

De aandelenkoers van Medical Properties Trust (NYSE: MPW) was een ramp. De aandelen zijn gedaald van het hoogste punt ooit van $20,45 in januari 2022 naar de huidige $5,80. Het staat nu op het laagste niveau sinds augustus 2013.

Muur van looptijden in het verschiet

Medical Properties Trust is een toonaangevende Real Estate Investment Trust (REIT) die gebouwen ter beschikking stelt aan bedrijven in de gezondheidszorg. Het heeft 438 eigendommen in de VS, het VK, Zwitserland en Duitsland.

MPW stond de afgelopen maanden onder druk. Ten eerste kreeg het bedrijf, net als Block en Adani Group, in 2022 te maken met een shortseller-aanval. Hedeye, een toonaangevend Amerikaans bedrijf, waarschuwde voor de toestand van het bedrijf, inclusief de waardering en agressieve boekhouding.

Medical Properties Trust wordt ook geconfronteerd met tal van uitdagingen. De grootste uitdaging is dat er een muur van looptijden is in de komende 12 tot 36 maanden. Ten eerste heeft het bedrijf later dit jaar een looptijd van 400 miljoen pond. Het heeft ook een vervaldatum in Britse ponden in 2024, gevolgd door nog een aantal in de komende jaren. In een verklaring zegt het management:

“We hebben de liquiditeit en liquiditeitsbronnen om daar simpelweg een cheque voor uit te schrijven. De enige looptijd, nogmaals, ik herhaal wat we al een tijdje meemaken, maar de enige looptijd in 2024 is dan de Australische termijnlening, waarvan we een aanzienlijk deel daarvan al hebben afbetaald.”

Als gevolg hiervan besloot het bedrijf zijn dividend te verlagen in een poging geld vrij te houden. Het verlaagde de uitbetaling met de helft naar $0,15. Dit is opmerkelijk, omdat mensen REIT-aandelen uitsluitend kopen voor de dividenden.

MPW besloot de uitbetaling te verlagen omdat dit onhoudbaar was. Ten eerste stegen de totale jaarlijkse uitbetalingen van $568 miljoen in 2020 naar ruim $700 miljoen in 2022. In dezelfde periode daalden de kasstromen van $513 miljoen naar $421 miljoen.

Erger nog, de inkomsten en winsten van MPW zijn de verkeerde kant op gegaan. De omzet daalde met 15,70% tot $337 miljoen, terwijl het GAAP-verlies $0,07 bedroeg.

Voorspelling aandelenkoers Medical Properties Trust

MPW-grafiek van TradingView

Uit de wekelijkse grafiek blijkt dat de koers van het aandeel MPW de afgelopen maanden een vrije val heeft doorgemaakt. Het aandeel vormde in oktober 2022 een deathcross-patroon. In prijsactieanalyse is dit patroon een van de meest bearish signalen.

De aandelenkoers van MPW is onder de belangrijkste steun gecrasht op $6,72, het laagste niveau in maart. Het draaide ook de belangrijke steun om naar $9,51, de laagste swing in maart 2022. De Relative Strength Index (RSI) nadert het oversoldniveau.

Daarom denk ik dat de aandelen de komende weken zullen blijven dalen. Door deze daling zou de koers kunnen verschuiven naar de belangrijkste steun op $5. Op de lange termijn kunnen we een situatie waarin de aandelen terugveren niet uitsluiten.