Fed besluit: zijn Amerikaanse aandelen geprijsd op perfectie?

De S&P 500 is bij het schrijven opwaarts gericht, nadat de Amerikaanse Federal Reserve had aangekondigd de rente deze maand ongewijzigd te laten.

Bank of America heeft vandaag haar S&P 500-doelstelling verhoogd

De centrale bank gaf echter wel aan dat ze waarschijnlijk nog een keer zal verhogen voor het einde van dit jaar.

Toch verwacht Savita Subramanian, een analist van de Bank of America, dat de marktbreedte in de toekomst zal verbeteren. Ze verhoogde vandaag haar eindejaarsdoelstelling voor de S&P 500-index naar 4.600, wat duidt op nog een stijging van 4,0% vanaf nu.

Recessie afgewend zegt de consensuseconoom … de nettoboodschap van onze vijf doelindicatoren is bullish.

De referentie-index lag eind juli rond het niveau van 4.590, maar is sindsdien blijven wankelen als gevolg van de stijgende olieprijzen en de angst voor zwakte in de wereldeconomie.

De Fed zal de rente in 2024 waarschijnlijk slechts twee keer verlagen

Donderdag signaleerde de dot-plot twee renteverlagingen voor volgend jaar, tegenover vier die in juni waren voorspeld, wat het hogere scenario voor een langere periode versterkte. De persconferentie van voorzitter Jerome Powell is hier te bekijken.

Subramanian van BofA Securities is er echter van overtuigd dat kunstmatige intelligentie de productiviteit aanzienlijk zal verbeteren, wat de winstgroei in de toekomst zal stimuleren. Haar onderzoeksnotitie luidt:

Productiviteit, efficiëntie, minder arbeidsintensiteit AI maakt hier deel van uit, net als automatisering, de juiste omvang van de arbeid en loonprikkels… productiviteit zou de aandelenrisicopremie waarschijnlijk verlagen.

Vorige week zei het Bureau of Labor Statistics dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten in augustus met 0,6% stegen, tegenover 0,5% verwacht en 0,2% in juli (bron). De S&P 500 is dit jaar momenteel ruim 15% gestegen.