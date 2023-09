De aandelenkoers van Marathon Digital (NASDAQ: MARA) heeft de afgelopen drie maanden een sterke vrije val doorgemaakt. De uitverkoop hield deze week aan, zelfs toen de prijs van Bitcoin vrij stabiel bleef boven de $26.000. In totaal is de koers van het aandeel MARA met meer dan 55% gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar.

Marathon Digital, een van de grootste Bitcoin-miningbedrijven ter wereld, is de afgelopen maanden onder grote druk komen te staan. De koers is gedaald, ook al heeft Bitcoin het vrij goed volgehouden nadat het vorige week maandag onder de $25.000 was gezakt.

In grote lijnen is de uitverkoop in lijn met de prestaties van de bredere aandelenmarkt. Bekende bedrijven als Apple, Tesla en Nvidia hebben hun aandelen een deel van hun initiële winst zien terugverdienen.

Marathon is ook gedaald vanwege de algehele prestaties van Bitcoin en andere cryptocurrencies. Na een paar maanden geleden naar een hoogtepunt van $32.000 te zijn gestegen, is Bitcoin gedaald naar ongeveer $26.000. Het heeft ook een death cross gevormd, een van de meest nauwkeurige bearish signalen op de markt.

Marathon Digital en andere Bitcoin-mining aandelen zoals Argo Blockchain en Riot Platforms hebben een nauwe correlatie met BTC. In de meeste periodes hebben ze de neiging sneller te bewegen dan Bitcoin, zoals we eerder dit jaar zagen.

Ondertussen is de koers van het aandeel MARA ook gecrasht als gevolg van bedrijfsacties van het management. Woensdag zei het bedrijf in een verklaring dat het zijn schuldenlast met 56% had verminderd.

Dat deed het door 417 miljoen dollar aan bankbiljetten om te wisselen tegen 31,7 miljoen nieuwe aandelen. Als gevolg hiervan raakten de bestaande aandeelhouders behoorlijk verwaterd. Toch geloof ik dat dit de juiste beslissing was, omdat het de balans van het bedrijf op een betere plek brengt. Bovendien zou het aanhouden van te veel schulden in deze omgeving met hoge rentetarieven duurder zijn.

Marathon heeft nog steeds meer dan 13.000 BTC op zijn balans en voegt er ongeveer 34,5 BTC per dag aan toe.

Voorspelling MARA aandelenkoers

De daggrafiek laat zien dat de koers van het aandeel Marathon Digital de afgelopen maanden een sterke bearish trend heeft doorgemaakt. Het is gedaald tot onder de belangrijke steun van $12,74, het hoogste niveau op 18 april. De aandelen daalden ook onder de stijgende trendlijn, weergegeven in rood.

Het allerbelangrijkste is dat de aandelenkoers van Marathon Digital onder de 50- en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden is gezakt. Het nadert ook het belangrijkste ondersteuningsniveau van $8,56, het laagste niveau in juni.

De aandelen zullen de komende dagen waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers de steun richten op $8. Op de lange termijn zullen de aandelen echter waarschijnlijk weer opveren. Bovendien heeft het zijn balans verbeterd en heeft het een sterk marktaandeel in de mining sector van BTC.