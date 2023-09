De wisselkoers van het paar USD/IDR bleef binnen een krappe bandbreedte omdat de Federal Reserve en de Indonesische centrale bank uiteen gingen lopen. Het paar bleef op 15.400, het hoogste niveau sinds maart dit jaar. Het is met ruim 5,10% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar.

Beslissingen van de Fed en de Bank of Indonesia

Het paar USD/IDR bevond zich in een sterke bullish trend na het dieptepunt in mei. Deze trend deed zich voor toen de acties van de Federal Reserve en de Bank of Indonesia uiteenliepen.

Uit de meest recente gegevens blijkt dat de inflatie in Indonesië een neerwaartse trend vertoont, zoals ik in dit artikel schreef. In de VS bleek echter uit cijfers dat de totale inflatie de afgelopen twee opeenvolgende maanden is gestegen. De Amerikaanse inflatie steeg in augustus met 3,7%, het hoogste niveau in maanden.

Daarom kozen de twee centrale banken voor verschillende richtingen. De Fed besloot de rente ongewijzigd te laten en wees op een nieuwe renteverhoging later dit jaar. Beleggers zijn van mening dat dit een agressieve pauze was.

De Fed probeert een zachte landing te bewerkstelligen, waarbij zij de inflatie naar de doelstelling van 2% brengt zonder een recessie te veroorzaken. Helaas beweegt de inflatie in het land zich in de verkeerde richting en zal de situatie waarschijnlijk nog verergeren.

Hiervoor zijn drie belangrijke drijfveren. Ten eerste zijn de benzineprijzen gestegen, omdat de prijs van ruwe Brent-olie naar het hoogste niveau in ruim elf maanden is gestegen. Benzine is een belangrijke inflatiemotor.

Ten tweede is er een staking van auto-arbeiders aan de gang, waardoor de prijzen van nieuwe auto’s waarschijnlijk zullen stijgen. Ook ontstaat er een verkeersopstopping op het Panamakanaal, wat uiteindelijk tot hogere prijzen zal leiden.

Elders werd de Bank of Indonesia de eerste grote centrale bank die de rente verlaagde. Het verlaagde de rente op de depositofaciliteit tot 5,0% en de rente op de kredietfaciliteit tot 6,50%. De bank werkt aan het stimuleren van een economie die tekenen van vertraging vertoont.

Technische analyse USD/IDR

De daggrafiek laat zien dat de wisselkoers van de USD ten opzichte van de IDR de afgelopen maanden een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. Het heeft een stijgend kanaal gevormd, weergegeven in het zwart. Het pair is boven de 50- en 25-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen. Het is ook boven het belangrijke ondersteuningsniveau van 15.217 (hoog op 10 juli) gekomen.

Daarom zal het pair waarschijnlijk blijven stijgen nu kopers zich richten op het belangrijkste weerstandspunt op 15.500, de bovenkant van het kanaal.