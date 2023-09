De aandelenkoers van Vodafone (LON: VOD) is de afgelopen weken hersteld, omdat beleggers gokten op het herstel van het bedrijf. Het aandeel steeg vrijdag naar een hoogtepunt van 82p, het hoogste punt sinds 16 mei. Het is dit jaar met ruim 17% gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

Omslag bij Vodafone zet zich voort

Vodafone staat de afgelopen jaren onder grote druk. De groei in belangrijke markten als Duitsland, Groot-Brittannië en India is vertraagd, terwijl het bedrijf een grote schuldenlast heeft.

Uit de meest recente resultaten blijkt dat de omzet van het bedrijf in het eerste kwartaal met 3,7% is gestegen tot ruim € 10,7 miljard. De Duitse omzet daalde met 1,3% naar €3,14 miljard, terwijl Italië met 1,6% daalde naar €1,13 miljard. De Britse omzet steeg echter, met 5,7% naar € 1,6 miljard.

Het management werkt nu aan het terugdringen van de schuldenlast en het doorvoeren van een grote verandering. Vrijdag maakte het bedrijf bekend dat het de Spaanse activiteiten zal verlaten door zijn activa te verkopen aan Zegona Communications.

De Spaanse activiteiten hebben de afgelopen jaren een moeilijke periode doorgemaakt. De omzet uit diensten daalde het afgelopen kwartaal met 3%. De mobiele contracten daalden met 87.000, terwijl de inkomsten uit breedband met 65.000 daalden. Het management schreef dit toe aan het stijgende klantverloop nadat Vodafone de prijzen had verhoogd.

Vodafone overweegt ook meer verkoop van activa. Vorig jaar nog verwierp het een bod op zijn Italiaanse activiteiten van Apax en Iliad. Tegelijkertijd probeert het te fuseren met Three, een Brits bedrijf dat eigendom is van CK Hutchison.

Forex is een ander groot probleem waarmee Vodafone wordt geconfronteerd. Turkije, dat 4% van de totale inkomsten uitmaakt, heeft zijn munt naar een recordlaagte zien dalen. Op dezelfde manier zijn de Zuid-Afrikaanse rand en het Egyptische pond de afgelopen maanden scherp gedaald.

Koersvoorspelling Vodafone

De daggrafiek laat zien dat de VOD aandelenkoers een patroon met dubbele bodem heeft gevormd bij 70p. In prijsactieanalyse is dit patroon een van de meest bullish signalen. Het is nu boven de halslijn van dit patroon gekomen met 79,10p. Deze prijs viel ook samen met de laagste schommeling in december vorig jaar.

Ook is de aandelenkoers van Vodafone boven de 50- en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen. Het heeft ook het 200-daags voortschrijdend gemiddelde opnieuw getest. Daarom is het waarschijnlijk dat de aandelen zullen blijven stijgen nu kopers zich richten op het belangrijkste weerstandspunt op 92,2-, het hoogste punt op 3 mei. Als dit gebeurt, zal het aandeel met 13% stijgen.