De aandelenkoers van ING Groep (AMS: INGA) daalde vrijdag en werd een van de slechtst presterende Europese bankaandelen. De aandelen daalden naar een dieptepunt van €12,43, het laagste niveau sinds 2 augustus. Het is met ruim 7,5% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar.

Nederland nieuwe bankenbelastingen

ING Group is de grootste Nederlandse bank met bijna 1 biljoen aan beheerd vermogen. Het bedient ruim 14,9 miljoen primaire klanten in Nederland en andere Europese landen. Daarmee is het een goede barometer voor de stand van de Nederlandse economie.

De belangrijkste reden waarom de koers van het aandeel ING met ruim 5% daalde, is een nieuw besluit van de Nederlandse regering om de belastingen te verhogen. Zij hebben juist gestemd voor een verhoging van de bankenheffing met 70%, die volgens hen ruim 850 miljoen euro zal opleveren.

De politici stemden ook voor het invoeren van belastingen op de terugkoop van eigen aandelen, die naar zij hopen ruim €1,2 miljard zullen opleveren. Ze hopen het geld te gebruiken om een verhoging van het minimumloon en ondersteuning voor kinderopvang te financieren. Analisten zijn van mening dat deze belastingen ING en andere banken zoals ABN Amro zullen treffen.

Uit de meest recente resultaten blijkt dat ING Bank het goed doet. De winst vóór belastingen steeg met 14% tot €3 miljard. Deze stijging werd geholpen door de stijgende rentetarieven in Europa, waar de Europese Centrale Bank (ECB) deze naar het hoogste niveau ooit heeft geduwd.

Banken als ING profiteren ervan als de rente stijgt, omdat deze tot hogere nettorente-inkomsten leidt. De uitdaging is dat hoge rentetarieven doorgaans een afnemend rendement opleveren, omdat zij leiden tot hogere wanbetalingspercentages.

De andere uitdaging is dat hogere tarieven hebben geleid tot de roep om meevallersbelastingen, die van invloed zullen zijn op het algehele rendement voor de aandeelhouders.

Koersvoorspelling ING

Uit de daggrafiek blijkt dat de koers van het aandeel ING de afgelopen maanden een sterke bullish trend heeft doorgemaakt, geholpen door de stijgende winstgevendheid. Onderweg vormden de aandelen een stijgend kanaalpatroon, weergegeven in het groen. Vrijdag werd de onderkant van dit kanaal opnieuw getest.

Tegelijkertijd daalden de aandelen onder de 25- en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden. De Relative Strength Index (RSI) heeft een bearish divergentiepatroon gevormd.

Daarom zal er in dit stadium meer neerwaartse trend worden bevestigd als de aandelenkoers onder de onderkant van het kanaal beweegt. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om in de gaten te houden €12. Het alternatief is dat het terugkaatst naar de bovenkant van het kanaal voor €13,53.