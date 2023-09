Terwijl SHIB brandsnelheid daalt zien whales spotbelofte in LTC, ADA & QUBE

De cryptomarkt is een wervelwind van activiteit en ontwikkelingen. Opmerkelijk nieuws dat de aandacht heeft getrokken, is onder meer een substantiële daling van het aantal verbrandingen van Shiba Inu (SHIB), wat investeerders ertoe aanzet alternatieve beleggingen met veelbelovend potentieel te onderzoeken. Bovendien hebben Litecoin (LTC), Cardano (ADA) en InQubeta (QUBE) de harten en wallets van whales veroverd.

Dit artikel gaat dieper in op de implicaties van de daling van de brandsnelheid van Shiba Inu. Verder zal het de aantrekkingskracht van Litecoin, Cardano en InQubeta onderzoeken, inclusief wat hen tot altcoins maakt om naar te kijken.

InQubeta (QUBE): Klaar voor een sterke stijging

InQubeta (QUBE) is uitgegroeid tot een van de beste altcoins voor presale op de cryptomarkt. Dit komt door het innovatieve concept, dat tot doel heeft de AI-sector te ontwrichten, en het robuuste ecosysteem. Daarom heeft het de aandacht getrokken van zowel particuliere beleggers als walvissen dankzij het veelbelovende potentieel. Bovendien heeft de groeiende belangstelling voor InQubeta bijgedragen aan het succes van de presale, waarbij op het moment van schrijven ruim $3,2 miljoen werd opgehaald.

Het unieke aanbod draait om het hervormen van het fondsenwervingslandschap van de AI-markt en het democratiseren van de toegang daartoe. Om dit te bereiken wil het gebruik maken van blockchain-technologie en een fractioneel investeringsmodel.

De kern van het ecosysteem zal een op maat gemaakte NFT-marktplaats en het $QUBE-token zijn, dat voor alle activiteiten zal worden gebruikt. Op AI gebaseerde startups zullen geld kunnen inzamelen door investeringsmogelijkheden te creëren, vertegenwoordigd door NFT’s. Deze door investeringen gesteunde NFT’s zullen worden gefractioneerd, waardoor de toegang tot de AI-markt wordt gedemocratiseerd en investeerders de mogelijkheid krijgen om belangen te houden in winstgevende AI-ondernemingen.

Het biedt een opwindende kans om een vroege investeerder te worden; de presale bevindt zich momenteel in fase 4 met een prijs van $0,0133 per token.

Shiba Inu (SHIB): daling van de brandsnelheid

Shiba Inu (SHIB), hoewel op meme geïnspireerd, is een van de beste cryptomunten op de markt. Het is het op één na populairste token in het meme-ecosysteem en een top-20 cryptocurrency op de bredere markt. Met de lancering van Shibarium, een laag 2-blockchain, heeft Shiba Inu zichzelf gepositioneerd voor een continue vraag.

Een van de pluspunten van SHIB is het mechanisme van de verbrandingssnelheid. Dit wordt gedaan door delen van het Shiba Inu-aanbod te verbranden, wat een deflatoir effect creëert en het potentieel heeft om de prijs in de toekomst te beïnvloeden. Recentelijk is de verbrandingssnelheid echter aanzienlijk gedaald. Dit heeft tot onzekerheid en bezorgdheid geleid, waarbij sommige investeerders kozen voor alternatieve beleggingen met een bullish belofte ten opzichte van Shiba Inu.

Litecoin (LTC): favoriet van whales

Te midden van de onzekerheid in Shiba Inu is Litecoin (LTC) gestegen als favoriet bij whales. Door gebruik te maken van blockchain-technologie biedt het snelle, veilige en goedkope betalingen. Opvallend is dat Litecoin is gemaakt op basis van het Bitcoin-protocol, hoewel het op sommige belangrijke gebieden verschilt.

Als een populaire go-to voor microtransacties en point-of-sale-betalingen heeft Litecoin ongelooflijke grip gekregen op de cryptomarkt. Verder dragen de schaalbaarheid, snelheid en toenemende acceptatie ervan bij aan de groeiende belangstelling onder walvissen. Daarom is Litecoin een van de beste crypto’s om nu in te investeren voor een substantieel rendement.

Cardano (ADA): maak je klaar voor een rally

Cardano (ADA) is een proof-of-stake (PoS) blockchain-platform. De visie van dit project draait om het bewerkstelligen van positieve mondiale verandering en het creëren van een samenleving die veiliger, transparanter en eerlijker is. De kern van het ecosysteem van Cardano wordt gevormd door het ADA-token. Het nut ervan grenst aan bestuur, waardoor houders kunnen deelnemen aan de werking van het netwerk.

De unieke benadering van blockchain-technologie maakt Cardano tot een van de belangrijkste spelers in het blockchain-ecosysteem. Verder hebben de prestaties op de markt en het bullish momentum de aandacht getrokken van retailers en whales. Nu dit een sterke rally aangeeft, heeft Cardano zichzelf gepositioneerd als een crypto om te kopen.

Conclusie

Nu de verbranding van Shiba Inu afneemt, streven sommige investeerders naar meer levensvatbare investeringen. Ondertussen zijn Litecoin, Cardano en InQubeta naar voren gekomen als opmerkelijke kanshebbers, die de aandacht van walvissen hebben getrokken. Hun unieke waardeproposities maken hen veelbelovende investeringen en de beste altcoins om in te investeren voor substantiële rendementen.

Om deel te nemen aan de presale van $QUBE, gaan beleggers naar de InQubeta-presale of worden lid van de InQubeta-community’s voor alle updates.

