De aandelenkoers van Avalo Therapeutics (NASDAQ: AVTX) is de afgelopen maanden onbemind en ongewenst geworden. Het is een penny stock geworden, nu het wordt verhandeld tegen $0,1630, een daling ten opzichte van het hoogste punt ooit van $91,65. De marktkapitalisatie is gedaald van het hoogste punt ooit van ruim $377 miljoen naar slechts $7 miljoen.

Er blijven uitdagingen en faillissementsrisico’s bestaan

Copy link to section

Avalo Therapeutics is een biotechbedrijf dat onderzoek doet naar verschillende ziekten in het LIGHT-signaleringsnetwerk. Net als andere bedrijven in de klinische fase exploiteert het bedrijf een onderneming met een hoog risico en een hoge beloning. Als alles goed gaat, kan het bedrijf een exit van meerdere miljarden dollars hebben en omgekeerd.

Avalo Therapeutics is door de jaren heen een investering met een hoog risico geweest. In juni kreeg het bedrijf bijvoorbeeld een grote tegenslag te verduren nadat het monoklonale antilichaam AVTX-002 de FDA-proef niet doorstond. Het medicijn had een gunstige veiligheid en een aanvaardbaar profiel, maar bereikte zijn eindpunt niet.

Dit was een opmerkelijke ontwikkeling aangezien AVTX-002 een van de twee medicijnen was waaraan het bedrijf werkte. Recentelijk steeg de koers van het aandeel AVTX nadat het bedrijf besloot drie activa op het gebied van zeldzame ziekten aan AUG Therapeutics te verkopen. UAG betaalde vooraf $150.000 voor de drie verbindingen. Het zal ook voorwaardelijke betalingen van $15 miljoen betalen als deze door de FDA worden goedgekeurd.

Save

Er zijn nog steeds verhoogde risico’s dat Avalo Therapeutics op korte termijn failliet zal gaan. Ten eerste zitten alleen AVTX-002 en AVTX-008 in de pijplijn. De eerste heeft zijn eindpunt niet gehaald, terwijl het bedrijf de laatste heeft verkocht. Daarom hangt de toekomst van het bedrijf af van de overeenkomst met UAG.

Avalo heeft beperkt contant geld. Het eindigde het afgelopen kwartaal met slechts $6,3 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten. De totale bedrijfskosten bedroegen in de eerste zes maanden ruim $17,8 miljoen, wat leidde tot een verlies van ruim $18 miljoen.

Voorspelling AVTX aandelenkoers

Copy link to section

Save

De koers van het aandeel AVTX bereikte een dieptepunt van $0,085, het laagste niveau ooit. De laatste tijd gedraagt het zich als een klassieke penny stock, met regelmatige pompen en dumpen. Ik vermoed dat de aandelen op de langere termijn de bearish trend zullen hervatten.

Als dit gebeurt, is het volgende niveau om in de gaten te houden het YTD-laagtepunt van $0,085. Ik geloof ook dat het bedrijf faillissement zou kunnen aanvragen in het nieuwe normaal van hoge rentetarieven.