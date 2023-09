Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST) handelt gedurende langere uren in de min, ook al rapporteerde het marktverslaande resultaten voor het fiscale vierde kwartaal.

Analist van Jefferies deelt zijn visie op Costco

Ook al kwam de retailer met lidmaatschapsmagazijnen beter binnen dan de schattingen van Street, toch waren er zwakke plekken in de Verenigde Staten duidelijk zichtbaar in de winstcijfers.

De vergelijkbare omzet in de VS steeg slechts 0,2% in het onlangs afgesloten kwartaal en nu de terugbetalingen van studieleningen op het punt staan te worden hervat, zullen de zaken in de toekomst waarschijnlijk aan kracht inboeten, aldus Corey Tarlowe, analist van Jefferies.

We hebben een enquête gehouden onder 600 Amerikaanse consumenten met een studielening. De gemiddelde betaling zal waarschijnlijk $460 per maand bedragen, wat een groot deel van de portemonnee van veel mensen zou kunnen wegnemen.

Vergeet niet dat de inflatie het er ook niet makkelijker op maakt voor retailers. De consumentenprijzen in de VS stegen vorige maand met 0,6%, tegenover 0,2% in juli (lees hier meer). Het aandeel Costco is nog steeds 20% gestegen ten opzichte van begin dit jaar.

Opmerkelijke cijfers in de publicatie van de Costco Q4-winstcijfers

Inkomsten $2,16 miljard, vergeleken met $1,87 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel steeg eveneens van $4,20 naar $4,86

De omzet steeg met bijna 10% op jaarbasis naar $78,94 miljard

De consensus was $4,79 per aandeel op een omzet van $77,72 miljard

De omzet in dezelfde winkels steeg ook met een beter dan verwachte 1,1%

Costco zag ook de e-commerce-omzet in het vierde kwartaal met 0,8% dalen. Bij “Worldwide Exchange” van CNBC vanochtend voegde Tarlowe van Jefferies toe:

Ik denk dat je, gezien de toekomstige consumentenomgeving, een beetje terughoudend moet zijn. Het verdisconteren is iets verhoogd; Ik denk dat het illustreert dat de consument wat meer gespannen is geworden.

Niettemin handhaafde de analist vandaag zijn koopadvies voor Costco aandelen. Zijn koersdoel van $640 voor het retailbedrijf suggereert vanaf nu nog een stijging van 20%.