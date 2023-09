Amerikaanse aandelen zijn de afgelopen weken onder grote druk komen te staan nu de angst- en hebzuchtindex de extreme angstzone van 25 nadert. De Dow Jones is met ruim 5,5% gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar. Op dezelfde manier zijn de Nasdaq 100- en S&P 500-indices met respectievelijk ruim 8,8% en 7,12% gedaald.

Russell 2000 presteert ondermaats

Copy link to section

Terwijl de Dow Jones-, S&P 500- en Nasdaq 100-indices zich hebben teruggetrokken, doet de small-cap Russell 2000 (RUT)-index het veel slechter. De index is met ruim 12,13% gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar en met ruim 28% ten opzichte van het hoogste punt ooit.

Deze ondermaatse prestatie heeft negatieve gevolgen gehad voor de belangrijkste ETF’s die de index volgen. De twee meest populaire zijn het iShares Russell 2000 ETF (IWM) en het Vanguard Russell 2000 Index Fund (VTWO). Het zijn vergelijkbare fondsen met respectievelijk meer dan $49,65 miljard en $6 miljard aan activa. Hun kostenratio bedraagt 0,19% en 0,10%.

De IWM en VTWO ETF’s worden, net als andere Amerikaanse indices, geconfronteerd met aanzienlijke risico’s. Zoals ik in dit artikel schreef is de kans op een recessie groter dan wat Wall Street verwacht. In dat artikel heb ik gewezen op het stijgende aantal wanbetalingen, de omgekeerde rentecurve en het zwakke consumentenvertrouwen.

VTWO versus IWM ETF-grafiek

Er zijn ook energiekosten naarmate de prijs van ruwe olie stijgt, waardoor de gemiddelde benzineprijs op bijna $4 per gallon komt. Bovendien worden de werknemers steeds beter georganiseerd, wat leidt tot meer stakingen in de Verenigde Staten.

De Fed is het grootste risico voor IWM, VTWO

Copy link to section

De Federal Reserve vormt het grootste risico voor de IWM en VTWO ETF’s. De centrale bank heeft de rente al verhoogd van het pandemische dieptepunt van 0% – 0,25% naar tussen 5,25% en 5,50%. Tijdens haar vergadering van vorige week wees de Fed op een verdere verhoging van 0,25% voor de komende vergadering.

https://www.youtube.com/watch?v=r8Fp8y3bRccu0026amp;pp=ygULZmVkIG1lZXRpbmc%3D

De acties van de Fed hebben impact op alle Amerikaanse bedrijven. Sommige grote bedrijven zoals Apple, Microsoft, Alphabet en Meta verdienen miljoenen dollars sinds ze hun enorme kassaldi investeren.

Alphabet verdiende het afgelopen kwartaal ruim 892 miljoen dollar aan rente-inkomsten dankzij de kasvoorraad van 118 miljard dollar. Meta, de moedermaatschappij van Facebook en Instagram, verdiende ruim $323 miljoen dankzij zijn schat van $53 miljard.

De meeste smallcapbedrijven hebben dit voordeel niet. Als gevolg hiervan betalen ze meer rente dan ze ontvangen van hun beleggingen. Uit recente gegevens blijkt dat de rentelasten van de gehele S&P 600-index afgelopen kwartaal naar een recordhoogte zijn gestegen. Wat de zaken nog erger maakt, is het feit dat 30% van alle Russell 2.000-bedrijven een variabele rente heeft, waardoor renteverhogingen pijnlijker worden.

Bovendien zijn veel kleine bedrijven, in tegenstelling tot veel grote bedrijven, afhankelijk van bankleningen. Hogere rentetarieven en de recente ineenstorting van belangrijke banken als Signature en SVB hebben ervoor gezorgd dat velen van hen zich op het behoud van contant geld hebben geconcentreerd. Velen zijn daarom overgestapt op particulier krediet , dat vaak duurder is.

En als klap op de vuurpijl is er nog de samenstelling van het fonds. De gezondheidszorg vertegenwoordigt 15% van alle bedrijven in IWM en VTMO. De uitdaging is dat de meeste van deze bedrijven actief zijn in de life sciences-sector, wat betekent dat ze minder winstgevend zijn. Niet-winstgevende bedrijven presteren vaak ondermaats in een omgeving met hoge rentetarieven.