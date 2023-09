De aandelenkoers van Roivant Sciences (NASDAQ: ROIV) steeg dinsdag sterk toen beleggers de laatste ontwikkelingen bij Immunovant (NASDAQ: IMVT) toejuichten. De aandelen stegen met meer dan 20% en bereikten opnieuw het hoogste punt van het jaar tot nu toe, namelijk $12,90. Ze zijn nu met ruim 390% gestegen ten opzichte van het laagste punt in 2022.

Gegevens Immunovant zijn veelbelovend

Roivant Sciences is een biotechbedrijf dat bekend staat om zijn samenwerking met Vivek Ramaswamy, de presidentskandidaat van de Republikeinse Partij. Het bedrijf doet onderzoek naar verschillende ziektes die vaak genegeerd worden door grote biotechbedrijven.

Door de jaren heen heeft het bedrijf talloze successen geboekt. Volgens de pijplijnupdate heeft Roivant Sciences bijvoorbeeld goedkeuring gekregen voor zijn VTAMA-product dat zich bezighoudt met psoriasis.

Roivant Sciences bevindt zich nu in de verschillende stadia van het zoeken naar goedkeuring voor nog twaalf geneesmiddelen op belangrijke gebieden zoals systemische lupus erythematosus, de ziekte van Chron, de ziekte van Graves en de schildklieroogziekte.

Het allerbelangrijkste is dat Roivant in gesprek is om een experimenteel medicijn tegen slopende maagziekten aan Roche te verkopen. Als de deal doorgaat, zal deze gewaardeerd worden op ruim $7 miljard, wat bijna gelijk is aan de marktkapitalisatie van Roivant van ruim $7,8 miljard.

In mijn laatste artikel over Roivant Sciences merkte ik op dat het bedrijf een goede staat van dienst heeft in de sector. Als zodanig is de kans groot dat de andere kandidaat-geneesmiddelen goedkeuring van de FDA zullen krijgen. De FDA heeft bijvoorbeeld ten minste vijf medicijnen van het bedrijf goedgekeurd.

De aandelenkoers van Roivant Sciences steeg scherp nadat Immunovant een bemoedigende fase 1-studie voor zijn IMVT-1402-medicijn aankondigde. Uit het onderzoek bleek een sterke reductie van immunoglobuline G ten opzichte van subcutaan toegediende doses. Deze resultaten kwamen overeen met eerder niet-menselijke onderzoeken.

Het succes van Immunovant was belangrijk omdat het bedrijf deel uitmaakt van de Roivant Sciences-bedrijvenfamilie. Andere bedrijven in de familie zijn Lokavant, Priovant, dermavant en Genvant. Roivant is nog steeds een grootaandeelhouder van Immunovant, dat nu wordt gewaardeerd op ruim $2,6 miljard.

Prognose aandelenkoers Roivant Sciences

De daggrafiek laat zien dat de aandelenkoers van Roivant Sciences de afgelopen maanden een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. Onderweg heeft het aandeel een stijgend kanaal gevormd, weergegeven in het groen. Het bevindt zich nu een paar punten onder de bovenzijde van dit kanaal. De aandelen zijn iets boven de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen.

De aandelen van Roivant blijven boven het cruciale ondersteuningsniveau van $10, het hoogste punt op 12 januari. Daarom geloof ik dat de aandelen Roivant meer opwaarts potentieel hebben, aangezien kopers zich richten op het belangrijkste weerstandspunt op $15.