De wisselkoers van het paar USD/RUB heeft de afgelopen weken een zijwaartse beweging gemaakt. Het pair handelde donderdag op 97.28, een paar punten onder het hoogste punt van het jaar tot nu toe op 102.53. Toch is de Russische roebel met meer dan 90% gedaald ten opzichte van het laagste niveau in 2022.

De Russische economie houdt het goed

De prijs van USD/RUB bleef de afgelopen maanden stijgen, omdat de zorgen over de Russische economie aanhielden. Het begrotingstekort van het land bleef stijgen, terwijl de dollarvoorraad in het land daalde als gevolg van de sancties.

De laatste tijd heeft Rusland echter enkele tegenwind gehad, die het herstel ondersteunt. De prijs van ruwe olie is met ruim 20% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in juni. Brent handelde op $94, terwijl de West Texas Intermediate (WTI) naar $93,20 steeg.

Het allerbelangrijkste is dat de Russische urals boven de door het Westen opgelegde limiet zijn gebleven. De korting tussen Brent en Urals is gedaald naar $17 terwijl deze op $77 wordt verhandeld. Dit betekent dat Rusland nog steeds een fortuin verdient door olie te verkopen aan landen als China en India.

Terwijl aardgas vanaf het hoogste niveau in 2022 is gecrasht, is het dit jaar met ruim 46% gestegen ten opzichte van het laagste niveau. Het handelt ook op het hoogste niveau sinds 10 augustus. Daarom is het waarschijnlijk dat Rusland meer geld verdient met zijn export.

Het allerbelangrijkste is dat uit interne gegevens blijkt dat de Russische economie het goed doet. Het werkloosheidspercentage is bijvoorbeeld op 3% gebleven, lager dan de Amerikaanse 3,6%. De detailhandelsverkopen stegen in augustus met 11%, terwijl de industriële productie met 5,4% steeg.

Het ondernemersvertrouwen steeg naar 4,4% doordat het land zijn defensie-uitgaven opschroeft. Rusland beheert de westerse sancties ook goed door zich van westerse landen naar Aziatische landen te verplaatsen.

De uitdaging voor de Russische roebel is dat de Amerikaanse dollarindex is blijven stijgen, te midden van een agressieve Federal Reserve. De index is gestegen naar $106,7, het hoogste niveau sinds november vorig jaar.

Technische analyse USD/RUB

De daggrafiek laat zien dat de wisselkoers tussen de USD en de RUB de laatste tijd binnen een krappe bandbreedte ligt. Onderweg kreeg het pair te maken met aanzienlijke weerstand op 98.52. Het heeft vervolgens een oplopend driehoekspatroon gevormd. In prijsactieanalyse is dit patroon een van de meest nauwkeurige bullish signalen.

Het paar USD/RUB is boven de 25- en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen. Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair bullish, met een volgende level van 102.53, het hoogste punt van dit jaar.

De keerzijde is waar we de driehoek interpreteren als een drievoudig patroon, wat de populairste tekenen van een omkering zijn. Als dit klopt, zal het pair het psychologische niveau waarschijnlijk opnieuw testen op 92,99.