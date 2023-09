Micron Technology Inc (NASDAQ: MU) verloor ongeveer 5,0% tijdens de uitgebreide handel, ook al rapporteerde het bedrijf beter dan verwachte resultaten voor het fiscale vierde kwartaal.

Waarom zijn de aandelen van Micron na sluitingstijd gedaald?

Copy link to section

Het aandeel wordt vooral gestraft omdat de winstverwachtingen voor het huidige kwartaal niet aan de verwachtingen voldeden.

Micron voorspelt een verlies van $1,14 per aandeel in het eerste kwartaal, vergeleken met analisten van gemiddeld 88 cent. Toch zei Jeff Kilburg, de Chief Executive van KKM Financial, vandaag:

Ik zou hier willen kopen. De afgelopen maanden heb je een opleving gezien op het gebied van geheugenchips.

Merk op dat Micron zijn omzet in het eerste kwartaal tussen de $4,2 miljard en $4,6 miljard ziet dalen – beter dan de $4,24 miljard die experts hadden verwacht. De technologieaandelen zijn op jaarbasis nog steeds ruim 25% gestegen.

Micron winstmomentopname over het vierde kwartaal

Copy link to section

Verlies $1,43 miljard tegenover $1,49 miljard een jaar geleden

Het verlies per aandeel daalde van $1,35 naar $1,31

Het gecorrigeerde verlies bedroeg volgens het persbericht $1,07

De omzet daalde met bijna 40% op jaarbasis tot $4,01 miljard

De consensus was $1,15 per aandeelverlies op een omzet van $3,95 miljard

Micron roept nu op tot een groei van de DRAM-vraag met midden eencijferige cijfers in kalender 2023 en een stijging van de NAND met hoge tieners. Bij CNBC’s “The Exchange” zei Kilburg ook:

We komen van de AI-euforie af, maar uiteindelijk is dit een halfgeleidernaam. We zullen zien dat geheugenchips terugkomen, alles wat we gebruiken heeft steeds meer geheugen nodig.

Hij is optimistisch, ook al heeft China eerder dit jaar Micron-chips verboden.