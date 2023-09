De Pakistaanse roepie draait op volle toeren, zelfs nu de rally van de Amerikaanse dollarindex (DXY) aan kracht wint. Het paar USD/PKR daalde naar een lage 287,72, het laagste niveau sinds 16 augustus. Deze is deze maand met ruim 6% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau.

PKR stijging kan van korte duur zijn

De wisselkoers van het paar USD/PKR heeft veel beleggers en analisten verrast. Terwijl de Amerikaanse dollarindex (DXY) is gestegen naar $106,70, het hoogste niveau sinds november vorig jaar. De index is met bijna 7% gestegen ten opzichte van het laagste punt in juli.

De meeste valuta’s, waaronder de euro, het pond sterling, de Zwitserse frank en de Zuid-Afrikaanse rand, zijn allemaal gecrasht ten opzichte van de USD. Daarom zou je in een dergelijke situatie verwachten dat een riskante munt als de Pakistaanse roepie tot de slechtste presteerders behoort.

De Amerikaanse dollar is sterk gestegen omdat beleggers zich zorgen blijven maken over de economie. De angst- en hebzuchtindex is gecrasht naar de extreme angstzone van 24, terwijl de VIX de 20 nadert. Verder hebben Amerikaanse aandelen zich teruggetrokken nadat de Fed had gewezen op meer renteverhogingen om de hoge inflatie te bestrijden.

Het is onduidelijk waarom de Pakistaanse roepie zoveel is gestegen, aangezien het land nog steeds in gevaar is. Een waarschijnlijke reden is dat de regering de illegale dollarhandel actief heeft aangepakt. Juist de regering bestrijdt de zwarte markt, waar mensen zonder enig bewijs dollars kopen en verkopen. Het land bestrijdt ook geldovermakingen via informele kanalen.

Deze acties zijn door veel economen verwelkomd, die geloven dat ze de roepie een boost kunnen geven nadat deze naar het laagste niveau ooit is gezakt. Ik ben echter van mening dat de fundamenten van het land nog steeds in de problemen zitten.

Ten eerste moet Pakistan in 2024 een betaling van 1 miljard dollar betalen, en nog meer in september 2025 en augustus 2026. Deze looptijden van de dollar zullen waarschijnlijk meer druk uitoefenen op de Pakistaanse roepie. Ook zal de roepie zich waarschijnlijk terugtrekken in de aanloop naar de volgende algemene verkiezingen.

Technische analyse USD/PKR

De daggrafiek laat zien dat de wisselkoers tussen de USD en de PKR de afgelopen weken een steile vrije val heeft doorgemaakt. Het is gecrasht van een hoogtepunt van 307,27 naar een dieptepunt van 287,76. Het pair is onder de exponentiële voortschrijdende gemiddelden over 50 en 25 dagen gedaald. De huidige prijs is belangrijk omdat deze het hoogste punt was op 12 juni, 26 juli en 3 augustus.

Daarom vermoed ik dat het paar USD/PKR de bullish trend zal hervatten en opnieuw de hoogste stand aller tijden op 307,27 zal testen. De stop-loss van deze transactie bedraagt 280.