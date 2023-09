De aandelenkoers van Apple (NASDAQ: AAPL) bevindt zich in een vrije val en dit zou de komende dagen nog erger kunnen worden. De aandelen daalden woensdag naar een dieptepunt van $170, het laagste niveau sinds 23 mei. Het heeft zich dit jaar met ruim 13% teruggetrokken ten opzichte van het hoogste niveau, wat betekent dat het zich in een correctiezone bevindt.

Apple heeft een titaniumprobleem

De aandelenkoers van Apple is onlangs gecrasht en de situatie zou nog erger kunnen worden. Het bedrijf staat nu op het punt een van de grootste uitdagingen uit zijn geschiedenis aan te pakken nu de nieuwe iPhone 15 Pro-versies onder de loep worden genomen.

Veel gebruikers hebben gemeld dat de iPhones extreem heet worden, vooral tijdens het opladen en het gebruik van zware applicaties en games. Verschillende gebruikers die met Wall Street Journal spraken, meldden dat de iPhone wel 50 graden Celsius heet werd.

Experts noemden het feit dat de nieuwe iPhone Pro-versies titanium in hun structuur introduceerden. Dit titanium, in combinatie met het dunne karakter van de telefoons, zorgt ervoor dat de telefoons de warmte niet goed kunnen afvoeren. Het is dan ook nog onduidelijk of een software-update het probleem zal oplossen.

Daarom is de kans groot dat Apple de komende maanden een aantal retouren van de iPhone zal zien. Het betekent ook dat de verkopen van de iPhone de komende kwartalen kunnen blijven vertragen. Uit de meest recente resultaten blijkt dat de verkoop van de iPhone in het tweede kwartaal met 2,4% is gedaald tot ruim $39,4 miljard. Dit is opmerkelijk omdat de iPhone verantwoordelijk is voor de totale omzet van Apple.

Apple heeft ook te maken met de sterke Amerikaanse dollar. De Amerikaanse dollarindex (DXY) is naar het hoogste punt in maanden gestegen. Bij nadere beschouwing blijkt dat de Chinese yuan rond het laagste niveau sinds 2007 schommelt, terwijl de euro het pariteitsniveau nadert. Andere valuta’s zoals de Turkse lira en de Russische roebel zijn allemaal gedaald.

Het gevolg is dat de iPhone voor de meeste mensen onbetaalbaar wordt. Koppel dit aan het feit dat veel mensen langer bij hun iPhone blijven, wat betekent dat de groei van Apple beperkt zou kunnen zijn.

Prognose Apple aandelenkoers

Wat de zaken nog erger maakt, is het feit dat de technische gegevens over de aandelenkoersen van Apple het niet goed doen. Op de daggrafiek overschreed de koers van het aandeel AAPL de belangrijke steun op $17196, de laagste swing op 18 augustus. De aandelen testten ook opnieuw het Fibonacci Retracement-niveau van 38,2%.

Apple aandelen zijn ook gedaald tot onder de 50- en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) en de belangrijkste steun van $174,92, het hoogste punt in augustus vorig jaar. Daarom is het pad van de minste weerstand lager, waarbij het volgende niveau om in de gaten te houden $160 is, het 50% retracementpunt. Deze prijs ligt zo’n 6,31% onder het huidige niveau.