De aandelenkoers van Boohoo (LON: BOO) zette dinsdag de uitverkoop voort nadat het bedrijf zwakke financiële resultaten publiceerde. Het aandeel crashte naar een dieptepunt van 28,40p, het laagste niveau sinds september 2015. Het is met meer dan 93% gedaald ten opzichte van het hoogste punt tijdens de pandemie.

Het wordt steeds erger

Copy link to section

Ik schreef onlangs over Boohoo, het populaire Britse fast-fashion-bedrijf. In dat artikel voorspelde ik dat het aandeel op 3 oktober na de publicatie van de financiële resultaten meer volatiliteit zou kennen.

Deze voorspelling was juist, aangezien het aandeel dinsdag met meer dan 10% kelderde. In een verklaring zei het bedrijf dat de omzet over de zes maanden tot eind augustus was gedaald van ruim £882 miljoen in FY23 naar £729 miljoen.

Net als Asos lieten de resultaten van Boohoo zien dat het niet goed gaat met de fast fashion-industrie. De brutowinst daalde van ruim £464 miljoen naar £389 miljoen. De aangepaste EBITDA daalde van £35 miljoen naar £31 miljoen.

Erger nog, Boohoo gelooft dat de zwakte van het bedrijf zal aanhouden. Het bedrijf verwacht dat de omzet met 12% tot 17% zal dalen, terwijl de aangepaste EBITDA-marges tussen 4% en 4,5% zullen liggen. De kapitaaluitgaven zullen ongeveer £75 miljoen bedragen.

Het belangrijkste is dat de stijgende inflatie het aantal klanten dat op het platform winkelt, heeft verminderd. Het aantal actieve klanten is met 12% gedaald tot 17 miljoen, terwijl het aantal bestellingen is gedaald tot 23,2 miljoen. Ook de orderfrequentie en de gemiddelde orderwaarde zijn gedaald.

Daarom lijkt het erop dat de ommekeer van Boohoo niet zo snel werkt als verwacht. Het lijkt er ook op dat externe factoren zoals de hoge inflatie het momentum vertragen. Dit blijkt uit het scherpe webverkeer naar de website van Boohoo. Uit gegevens blijkt dat het aantal websites in augustus met 13% daalde van 16,2 miljoen in juli naar 14,1 miljoen.

Boohoo koersvoorspelling

Copy link to section

De daggrafiek laat zien dat de aandelenkoers van BOO tussen augustus en september een klein dubbeltoppatroon vormde op 39,73p. In technische analyse is dit patroon een van de meest bearish signalen.

De aandelen van Boohoo zijn nu gezakt onder de belangrijkste steun op 31,86p, de halslijn van de dubbele top, en het laagste punt tussen juni en juli. Het aandeel daalde ook onder het psychologische niveau op 30,05p (laagste punt van september 2022). Het blijft onder het 50-daags voortschrijdend gemiddelde.

Daarom zullen de aandelen waarschijnlijk blijven dalen, waarbij het volgende belangrijke psychologische niveau op 25p ligt.