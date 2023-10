De aandelenkoers van Plug Power (NASDAQ: PLUG) zette de opmerkelijke uitverkoop voort en bereikte het laagste punt in drie jaar van $6,53. Het was een opmerkelijke uitverkoop, aangezien de aandelen met meer dan 91% daalden ten opzichte van het hoogste punt ooit. Deze daling heeft de totale marktkapitalisatie op ruim $4,5 miljard gebracht.

Cashburn en rentetarieven

Plug Power en andere schone energiebedrijven zoals Sunrun, Enphase Energy en NextEra zagen de afgelopen maanden een sterke bearish trend. Hetzelfde geldt voor bedrijven in de elektrische autobedrijven zoals Rivian, Mullen Automotive en Canoo.

De grootste reden voor deze uitverkoop is het aanhoudend hoge renteklimaat. Tijdens haar monetairbeleidsvergadering in september besloot de Fed de rente ongewijzigd te laten op 5,25%-5,50%. De puntengrafiek wees op nog minstens één stijging dit jaar.

Hoge rentetarieven hebben een negatief effect op verliesgevende bedrijven als Plug Power. Zoals ik in dit artikel onlangs, presteert de Russell 2000-index slechter dan zijn grotere concurrenten zoals de Dow Jones en de S&P 500, omdat veel van zijn componenten niet winstgevend zijn.

Plug Power maakt al jaren verlies. In het meest recente kwartaal steeg het nettoverlies van het bedrijf van $152 miljoen in dezelfde periode in 2022 naar $208 miljoen. In de afgelopen vijf kwartalen heeft het bedrijf ruim $927 miljoen verloren, tegen een omzet van ruim $1,02 miljard.

Erger nog, Plug Power heeft het tijdschema van zijn projecten uitgesteld. Het bedrijf verwacht nu dat zijn fabrieken in Louisiana, New York en Texas tegen 2024 de volledige productiedoelstellingen zullen bereiken. Het bedrijf had zich ten doel gesteld later dit jaar over te gaan tot volledige productie. Daarom zijn analisten van mening dat deze vertragingen de weg naar winstgevendheid zullen vertragen.

Er zijn ook zorgen dat Plug Power in 2024 of 2025 kapitaal zal moeten aantrekken. De contanten en kortetermijninvesteringen zijn gedaald van ruim $3,1 miljard in het tweede kwartaal van 2022 naar $1,08 miljard in het laatste kwartaal.

Ondertussen vergroten shortsellers nog steeds hun inzet. Het bedrijf heeft een shortbelang van 24,74% en is daarmee een van de grootste in de sector.

Voorspelling Plug Power aandelenkoers

PLUG-grafiek van TradingView

Ik schreef onlangs dat de koers van het aandeel PLUG een dalend wigpatroon had gevormd op de weekgrafiek. Dit zicht blijft nog steeds bestaan en de kolf bevindt zich iets boven de onderkant van deze wig. Deze wig nadert het samenvloeiingsniveau.

De koers van het aandeel Plug Power is onder de 50-weekse en 100-weekse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gedaald. Bovendien is de MACD onder het neutrale punt gebleven. Daarom is mijn tegengestelde mening dat het aandeel de komende weken zou kunnen stijgen. Dit herstel zal waarschijnlijk plaatsvinden op 8 november, wanneer het bedrijf zijn resultaten publiceert.