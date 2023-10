De DAX-index zette de uitverkoop voort terwijl de risico’s voor de Europese, Amerikaanse en Chinese economieën aanhielden. De index daalde woensdag naar een dieptepunt van €14.900, het laagste niveau sinds 24 maart. De Duitse topindex is met ruim 9% ingestort ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar.

Er blijven zorgen bestaan over de economie

De Duitse DAX-index stond de afgelopen maanden onder druk, omdat de zorgen over de wereldeconomie aanhouden. In Europa bestaat het risico dat het blok in een recessie terechtkomt. Uit door S&P Global gepubliceerde gegevens blijkt dat de PMI’s voor de dienstensector naar de krimpzone zijn gedaald.

De Europese PMI voor de dienstensector daalde in september naar 48,7, terwijl de samengestelde PMI daalde naar 47,2. Een PMI-cijfer van minder dan 50 is een teken dat de economie krimpt. In Duitsland daalde de PMI voor de dienstensector naar 46,4, terwijl deze in Frankrijk daalde naar 44,1.

Uit een ander rapport bleek dat de Europese detailhandelsverkopen in augustus scherp daalden. In augustus daalde de rente met 1,2%, wat leidde tot een stijging op jaarbasis van 2,1%. Economen hadden verwacht dat de omzet met respectievelijk 0,3% en 1,2% zou dalen.

Ondanks de zwakte bleef Christine Lagarde volhouden dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente nog langer zal handhaven.

Hetzelfde gebeurt in China, waar de vastgoedsector op instorten staat. Bedrijven als Country Garden en Evergrande hangen aan een zijden draadje. Dit is belangrijk omdat de vastgoedsector het grootste deel van de Chinese economie vormt.

China is ook een cruciaal onderdeel van veel bedrijven in de DAX-index. Bedrijven als BMW, Volkswagen en Mercedes zien China als hun grootste markten.

Ondertussen implodeert de Amerikaanse obligatiemarkt nu de rente naar het hoogste niveau in meer dan twintig jaar stijgt. Het rendement op 10-jaarsobligaties steeg naar een hoogtepunt van 4,70%, terwijl het rendement op 30-jaarsobligaties steeg naar meer dan 5%.

Alles bij elkaar hebben bedrijven van de DAX-index te maken met vertragende economieën in hun belangrijkste markten, krappere liquiditeit en hogere rentetarieven.

Voorspelling DAX-index

De DAX 40-index vormde een stijgend wigpatroon, dat ik in dit artikel heb besproken. In prijsactie analyse is dit patroon een van de meest bearish signalen op de markt. Het is nu onder de onderkant van het wigpatroon terechtgekomen. Het is ook gedaald tot onder de belangrijke steun van €15.503, het laagste niveau in juli en 22 augustus.

De koers is onder de voortschrijdende gemiddelden over 200 en 50 dagen gedaald, terwijl de MACD onder het neutrale punt is gekomen. Daarom zal de index de komende dagen blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste ondersteuning op €14.476 (laagste punt van 20 maart). Deze prijs ligt zo’n 4,67% onder het huidige niveau.