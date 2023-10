De Amerikaanse economie heeft in september ruim 336.000 banen erbij gekregen, ook al bleef het land met veel tegenwind kampen. Door Reuters geraadpleegde economen hadden verwacht dat de niet-agrarische loonlijsten (NFP) op 170.000 zouden uitkomen.

De particuliere niet-agrarische loonkosten stegen in september met 263.000, meer dan de ADP-schatting van 89.000. Ook heeft de BLS haar NFP’s van augustus herzien van 189.000 naar 227.000.

Het werkloosheidspercentage, dat kijkt naar het percentage werklozen, steeg van de vorige 3,7% naar 3,8%. Het belangrijkste is dat het werkloosheidspercentage onder de 6-jarigen, dat wordt gezien als een nauwkeurigere weergave van de arbeidsmarkt, gedurende de maand op 7,1% bleef.

Hoewel het werkloosheidspercentage en de NFP-gegevens belangrijk waren, keken traders naar het gemiddelde uurloon. Het Bureau of Labor Statistics (BLS) zei dat het gemiddelde uurloon in september met 0,2% is gestegen, wat zich vertaalt in een stijging op jaarbasis van 4,2%.

Deze cijfers betekenen dat de Federal Reserve geneigd zal zijn tijdens de komende bijeenkomsten een agressieve toon aan te houden. Tijdens de bijeenkomst in september wees de dot plot van de Fed op een nieuwe renteverhoging van 0,25%.

De NFP-gegevens kwamen op een belangrijk moment voor de Amerikaanse economie. De vakbonden zijn doorgegaan met staken en hogere lonen eisen. UAW-werknemers vragen een loonsverhoging van 40%. Donderdag gingen ook de arbeiders van Kaiser Permanente in staking.

Tevens is inflatie nog steeds een grote uitdaging. De consumentenprijsindex (CPI) steeg in augustus naar 3,7% en werd in september waarschijnlijk opnieuw op 4,0% getest, toen de benzinekosten stegen.

Het allerbelangrijkste is dat er een grote uitverkoop van obligaties gaande is nu het Amerikaanse begrotingstekort groter wordt. De 30-jaarsrente steeg voor het eerst sinds 2007 naar 5%. Op dezelfde manier steeg de 10-jaarsrente naar 4,7%, terwijl de Amerikaanse dollarindex naar $107 steeg.