De mondiale huizenmarkt kampt met tegenwind nu de rentestijging de hypotheekrente naar het hoogste niveau in tientallen jaren duwt. In Canada bestaat de vrees dat er een huizenzeepbel ontstaat, die de komende maanden uiteen zou kunnen spatten.

Analist waarschuwt voor Canadese huizenzeepbel

In een recent interview waarschuwde Phillip Colmar, analist bij MRB Partners, dat het onvermijdelijk zal zijn dat de zeepbel barst. Hij haalde het feit aan dat het land door de grootste zeepbel aller tijden ging.

Hij is niet de enige, want waarnemers hebben de huizenprijzen de afgelopen tien jaar zien stijgen. Deze stijging vond plaats toen de Bank of Canada (BoC) de rente op bijna nul liet staan na de mondiale financiële crisis (GFC).

Uit de meest recente gegevens blijkt dat de nationale gemiddelde huizenprijs in augustus C$650.000 bedroeg. Volgens Statista piekte de gemiddelde huizenprijs in Canada in 2022 op C$703,8k.

Hoewel de huizenprijzen al jaren op een hoog niveau liggen, halen analisten de gemiddelde huizenprijs aan in vergelijking met het reëel beschikbare inkomen. Deze verhouding is de afgelopen jaren enorm gestegen, wat betekent dat Canadezen zich geen huizen kunnen veroorloven.

Schulden van Canadese huishoudens

Laten we duidelijk zijn. De betaalbaarheid van huizen is een grote crisis over de hele wereld. De uitdaging voor Canada is dat de huishoudens van het land gebukt gaan onder hoge schulden. Uit gegevens blijkt dat Canadese huishoudens in de G7 de meeste schulden hebben, waarbij het grootste deel van deze schulden aan hypotheken is gekoppeld.

De schuldenlast van huishoudens bedraagt 107% van het totale bbp. In de VS bedroeg die schuld 64,8%. In een omgeving met hoge rente bestaat de mogelijkheid dat er iets kapot gaat in de economie. Ten eerste zien we dat de hypotheekschulden naar historische hoogtepunten springen, terwijl het aantal wanbetalingen laag is, maar wel stijgt.

De vraag is dus of de huizenzeepbel in Canada zal barsten, zoals we in de VS zagen met de dotcom-zeepbel. Deze kwestie wordt nog duidelijker omdat de kans nul is dat de Bank of Canada (BoC) de rente zal verlagen.

Uit de meest recente gegevens blijkt dat de inflatie in het land is gestegen van 3,3% in augustus naar 4,0% in september. Ik zie ook niet dat de Bank of Canada de rente opnieuw gaat verhogen.

Ik denk dat de huizenprijzen in Canada zich op de korte termijn zullen stabiliseren. Ik verwacht echter niet dat de zeepbel zal barsten zoals we in 2008/9 hebben gezien. Ten eerste is er nog steeds vraag naar woningen in Canada, zelfs nu de woningbouw begint te slinken. In een notitie zeiden analisten van Moody’s:

“De maandelijkse hypotheeklasten zijn voor miljoenen huishoudens, vooral voor starters op de woningmarkt, tot een onbetaalbaar niveau gestegen. Bijkomende verhogingen van de hypotheekrente zouden de pool van gekwalificeerde kopers verkleinen, waardoor de huizenprijzen zouden dalen.”

Een belangrijk risico voor de Canadese huizenmarkt is dat er een recessie kan ontstaan. Uit gegevens blijkt dat de rentecurve, net als in de Verenigde Staten, is omgekeerd naar -68,1 basispunten. In de meeste perioden is de inversie van de rentecurve een van de meest nauwkeurige voorspellers van een recessie.