De wisselkoers van het paar GBP/USD herstelde zich vrijdag nadat de VS gemengde financiële resultaten publiceerden. De koers is de afgelopen drie dagen op rij gestegen en bereikte een hoogtepunt van 1,2245, het hoogste punt sinds dinsdag.

Fed notulen verwacht

Het paar GBP/USD herstelde zich na de gemengde banencijfers in de VS. Volgens het Bureau of Labor Statistics (BLS) heeft de Amerikaanse economie in september ruim 336.000 banen gecreëerd, na ruim 220.000 banen in de voorgaande maand.

Dat rapport was beter dan de gemiddelde schatting van 180.000. Het was ook de grootste maandelijkse stijging in enkele maanden. De Amerikaanse dollar verzwakte als gevolg van het nauwlettend in de gaten gehouden loonrapport.

Het gemiddelde uurloon steeg in september met 4,2%, na een stijging met 4,3% in de voorgaande maand. Het was een kleinere stijging dan de gemiddelde schatting van 4,3%. Ook de lonen stegen met 0,2% ten opzichte van een maand eerder, terwijl het werkloosheidspercentage steeg naar 3,8%.

Het loongroeicijfer is het belangrijkste vanwege de impact ervan op de inflatie. Hogere lonen leiden tot meer consumentenbestedingen en hogere prijzen.

De volgende belangrijke katalysator voor het paar GBP/USD zullen de komende Amerikaanse FOMC-notulen zijn, gepland voor woensdag. Deze notulen zullen meer kleur geven over wat we bij de volgende vergaderingen kunt verwachten.

Tijdens de laatste bijeenkomst bleek uit de dot plot dat de meeste functionarissen verwachten dat de bank dit jaar nog minstens één renteverhoging zal doorvoeren. Als dit gebeurt, zal de bank de rente naar het hoogste niveau in meer dan twintig jaar duwen.

Het andere cruciale nieuws omtrent GBP/USD zijn de Amerikaanse consumenteninflatie gegevens die voor donderdag staan gepland. Deze cijfers zullen waarschijnlijk aantonen dat de inflatie in het land in september naar 4% is gestegen, terwijl ook de benzineprijs steeg.

Technische analyse GBP/USD

De koers van GBP/USD heeft zich hersteld nadat deze in oktober naar 1,2025 was gecrasht, het dieptepunt van meerdere maanden. Op de daggrafiek blijft het pair nog steeds onder het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde, terwijl de RSI naar boven wijst. Het belangrijkste is dat het pair een patroon van drie witte soldaten heeft gevormd, wat meestal een bullish teken is.

Maar voorzichtigheid is geboden, aangezien het pair een break-and-retest-patroon lijkt te vormen door de weerstand opnieuw te testen op 1.2311, de laagste swing op 26 mei. Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair bearish zolang deze onder de 1,2311 blijven.