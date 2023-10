De Amerikaanse dollarindex (DXY) trok zich drie dagen achter elkaar terug, omdat beleggers zich concentreerden op de meest recente Amerikaanse non-farm payrolls (NFP)-gegevens. Na dinsdag een piek te hebben bereikt van $107,31, daalde de index naar een dieptepunt van $105,93.

Amerikaanse inflatie en FOMC minuten vooruit

Copy link to section

De US-dollarindex stond deze week in de schijnwerpers toen traders naar de intriges in het Congres en de laatste economische gegevens keken. Het congres keurde een wetsvoorstel goed om een sluiting van de regering in de komende 45 dagen te voorkomen, wat leidde tot de afzetting van Kevin McCarthy, de spreker.

Deze intriges, in combinatie met de toegenomen partijdigheid, betekenen dat de VS in november waarschijnlijk een shutdown van de regering zullen krijgen.

Het andere belangrijke nieuws kwam woensdag naar buiten toen ADP zijn particuliere loonadministratiegegevens publiceerde. Uit het rapport blijkt dat de particuliere sector in september slechts 89.000 banen heeft gecreëerd, de kleinste stijging in maanden. Het leidde ook tot een kleine opleving op de obligatiemarkt.

De laatste belangrijke gegevens waren de officiële Amerikaanse niet-agrarische loonlijsten gegevens. Volgens het Bureau of Labor Statistics (BLS) heeft de economie in september ruim 320.000 banen toegevoegd, een grote stijging ten opzichte van de voorgaande 220.000. Het rapport was veel hoger dan de gemiddelde schatting van 160.000.

Er zaten enkele negatieve punten in het rapport. Het werkloosheidspercentage steeg tot 3,8%, terwijl de loongroei terugviel. Het gemiddelde uurloon steeg met 4,2%, lager dan de eerdere 4,3%.

Vooruitkijkend zal de Federal Reserve woensdag de notulen van de afgelopen bijeenkomst publiceren. Deze notulen zullen meer informatie geven over wat we tijdens de komende bijeenkomsten kunnen verwachten.

Het belangrijkste nieuws omtrent USD zullen de komende Amerikaanse inflatiegegevens zijn, die voor donderdag gepland staan. Economen verwachten dat uit de gegevens zal blijken dat de totale en kerninflatie in september licht zijn gestegen, omdat de benzineprijzen stegen.

Gelukkig zijn de prijzen voor ruwe olie de afgelopen dagen bescheiden gedaald, waarbij Brent op $84 noteerde.

Voorspelling Amerikaanse dollarindex

Copy link to section

De daggrafiek laat zien dat de DXY-index de afgelopen maanden een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. Het overschreed onlangs de belangrijke weerstandsniveaus van $104,80 en $105,93, de hoogste schommelingen op 31 mei en 8 maart. De dollar blijft boven de 50- en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden.

Het belangrijkste is dat de index een break-and-retest-patroon heeft gevormd door naar $105,93 te gaan. In prijsactieanalyse is dit meestal een teken van een bullish voortzetting. Daarom zal de index de komende weken waarschijnlijk zijn opwaartse trend hervatten. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken $ 110.