Japanse yen kopen terwijl buitenlandse investeerders op de lokale aandelenmarkt wedden?

Tegenwoordig zijn alle ogen gericht op de Japanse yen (JPY), aangezien de koers van het paar USD/JPY (opnieuw) de 150 bereikte. De koers klom in maart van onder de 130 en handelt nu in een gebied waar de Bank of Japan eerder had ingegrepen.

Een paar dagen voordat het Non-Farm Payrolls (NFP) rapport afgelopen vrijdag werd gepubliceerd, zagen JPY-traders de USD/JPY- wisselkoers in een paar minuten tijd met drie grote cijfers (dwz driehonderd pips) dalen. Velen hebben gedacht dat de Bank of Japan tussenbeide kwam, maar er was geen officiële bevestiging.

Een gezondere benadering van handelen en beleggen betekent echter niet dat je erop moet vertrouwen dat een centrale bank iets doet. In plaats daarvan wordt aanbevolen zelf eigen onderzoek en due diligence te doen.

Degenen die de JPY tijdens de zomer kopen, krijgen te maken met een grote daling. Velen hebben waarschijnlijk de handdoek al in de ring gegooid.

De JPY ziet er echter aantrekkelijk uit op de huidige niveaus. Het kan enige tijd duren om sterker te worden, maar op het huidige niveau is het de moeite waard om te proberen.

Vanuit fundamenteel perspectief lijken de zaken ook in het voordeel van de JPY te keren.

Vorige week werd in een artikel in de Financial Times de woorden van de Japanse premier Fumio Kishida benadrukt, waarin hij buitenlandse investeerders opriep om in de toekomst van Japan te investeren. Maar buitenlandse investeerders kopen netto al Japanse aandelen op een niveau dat in tien jaar niet meer is gezien.

Om lokale aandelen te kopen, heeft men lokale valuta nodig. Daarom wisselen buitenlandse investeerders hun valuta (of het nu USD, EUR, AUD of GBP is) om de lokale valuta te kopen: de JPY.

Het artikel benadrukte dus het feit dat de vraag naar de JPY groot is.

Een andere interessante wending die zou kunnen volgen komt van het Japanse GPIF – Government Pension Investment Fund.

USD/JPY op 150 kan veranderingen in de GPIF-allocatie veroorzaken

In 2020 deed het nieuws de ronde dat GPIF had besloten de allocatie aan buitenlandse obligaties in zijn portefeuille met 10% tot 25% te verhogen. Het kopen van buitenlandse obligaties betekende uiteraard het verkopen van de lokale valuta (JPY) en het kopen van vreemde valuta om de obligaties te betalen.

Misschien is het dus logischer dat het GPIF de toewijzing terug naar Japan verschuift – om te investeren in de toekomst van Japan. Dat is logisch, gezien de transacties in USD/JPY rond de 150.

Samenvattend kunnen we stellen dat dit geen niveaus zijn die short gaan op de yen. Juist het tegenovergestelde.