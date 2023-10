Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) stijgt op het moment van schrijven na aankondiging van plannen om Nod.AI te kopen.

Waarom koopt AMD Nod.AI?

De halfgeleidergigant is ervan overtuigd dat de genoemde overname zijn voetafdruk op het gebied van kunstmatige intelligentie zal vergroten.

De financiële voorwaarden van de overeenkomst werden dinsdag echter niet bekendgemaakt. Vamsi Boppana, de Senior Vice President van AMD, zei vandaag in een persbericht:

De overname zal naar verwachting ons vermogen aanzienlijk vergroten om AI-klanten te voorzien van open software waarmee ze eenvoudig zeer presterende AI-modellen kunnen inzetten die geschikt zijn voor AMD-hardware.

Het beursnieuws arriveert ongeveer een maand voordat Advanced Micro Devices zijn financiële resultaten over het derde kwartaal zal publiceren. De consensus is dat het dit kwartaal 49 cent per aandeel verdient, tegenover 54 cent per aandeel een jaar geleden. Het aandeel AMD is momenteel 15% gedaald ten opzichte van hun hoogste punt dit jaar.

AMD heeft AI-overnames gedaan

Advanced Micro Devices had in augustus ook Mipsology gekocht, een startup voor AI-software gevestigd in Palaiseau, Frankrijk.

De multinational heeft zich ertoe verbonden dit jaar overnames te doen om zijn voetafdruk op het gebied van kunstmatige intelligentie te vergroten en beter te kunnen concurreren met zijn grotere rivaal Nvidia Corp, waarvan de omzet in het laatste gerapporteerde kwartaal meer dan verdubbelde.

Het kopen van Nod.AI zal zijn softwaremogelijkheden verder versterken, aangezien de startup zich primair richt op versterkend leren. Anush Elangovan, de Chief Executive, heeft eerder bij Google en Cisco gewerkt.

In juni zei AMD dat de AI-acceleratormarkt in 2027 meer dan $150 miljard waard zou kunnen zijn, toen het de nieuwe MI300X geavanceerde GPU onthulde.