Amerikaanse hypotheekrente bereikt 8%: Tucker Carlson zegt dat de VS failliet is

Amerikaanse huiseigenaren zitten in de problemen omdat de kosten van leningen enorm zijn gestegen. Uit gegevens blijkt dat de hypotheekrente maandag is gestegen naar 8,09%, het hoogste niveau in meer dan 23 jaar. In de tien jaar na de mondiale financiële crisis (GFC) waren de rentetarieven bijna nul.

Renteverhogingen door de Federal Reserve

De Federal Reserve en de regering zijn verantwoordelijk voor de huidige toestand van de economie. Politici in Washington hebben tijdens de pandemie ongekende uitgaven losgelaten, waaronder stimuleringscontroles.

Deze stimuleringsmaatregelen, samen met de lockdowns, hebben ertoe bijgedragen dat de inflatie naar het hoogste niveau in tientallen jaren is gestegen. Tegelijkertijd hielpen de sancties tegen Rusland na de aanval op Oekraïne ook niet. Momenteel ligt de inflatie nog steeds boven de 2,0%, de doelstelling van de Fed.

Het is ook de schuld van de Federal Reserve dat zij de rente ruim tien jaar op nul heeft gelaten. Tijdens de pandemie merkte de bank op dat de inflatie in de meeste vergaderingen van voorbijgaande aard was. Nu, na het besef een fout te hebben gemaakt, heeft de bank de rente in het snelste tempo in jaren verhoogd.

Het heeft de rentetarieven van bijna nul in 2022 naar tussen 5,25% en 5,50% geduwd. De dot plot van de laatste bijeenkomst wees op een nieuwe renteverhoging van 0,25% later dit jaar.

De stijgende rente heeft ertoe bijgedragen dat de obligatierendementen naar het hoogste niveau in ruim twintig jaar zijn gestegen. Deze rentetarieven hebben ook geleid tot hogere hypotheekrentetarieven, waar miljoenen Amerikanen last van hebben. Gegevens tonen aan dat een recordaantal Amerikanen twee banen heeft, terwijl de gemiddelde huisbetaling is gestegen naar een recordhoogte van $2.900 per maand.

Tucker Carlson waarschuwt dat de VS nu failliet zijn

Nu stelt Tucker Carlson dat de VS nu failliet zijn en dat de situatie verslechtert. Hij zei dit in zijn X-show, waarin hij ook Vivek Ramaswamy, de presidentskandidaat van de Republikeinse Partij, interviewde.

Ep. 29 After the Hamas attacks, what’s the wise path forward? pic.twitter.com/AwWkcLFUBb — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) October 9, 2023

Jeffrey Gundlach, hoofd van Doubleline Capital, een bedrijf met meer dan $50 miljard aan activa, deelde deze mening. In een tweet betoogde hij dat de Amerikaanse schuld in minder dan een maand tijd met meer dan 500 miljard dollar was gestegen tot ruim 33,5 biljoen dollar.

U.S. National Debt increased from < $33 Trillion to > $33.5 Trillion in < 3 weeks, due partly to our proxy war in Europe. Now we have another (likely larger) military operation in the Middle East. Politicians vow full support for both wars until “victory”, which is undefined. — Jeffrey Gundlach (@TruthGundlach) October 9, 2023

De weg naar de ondergang van de VS wordt gekenmerkt door hoge defensie-uitgaven en buitenlandse oorlogen. De regering heeft al ruim 115 miljard dollar uitgegeven aan de oorlog in Oekraïne en sommige politici willen dit jaar een vergelijkbaar bedrag uitgeven.

Verder wordt van de regering verwacht dat zij miljarden dollars naar Israël zal sturen vanwege de oorlog met Hamas gaat door. Terugkijkend hebben de VS ruim 2,3 biljoen dollar uitgegeven aan de oorlog in Afghanistan en 3 biljoen dollar in Irak. Irak en Afghanistan zijn vandaag de dag nu niet bepaald bastions van vrede.

Het Amerikaanse begrotingstekort is opgelopen tot bijna 2 biljoen dollar, terwijl de totale rentebetalingen op de schuld ruim 807 miljard dollar bedragen. Tenzij het land zijn uitgaven bezuinigt en de inkomsten verhoogt, zal het daarom moeilijk voor het land zijn om grote economische gevolgen te voorkomen.