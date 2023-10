Consolidatie van IBEX 35 zet door, maar een uitbraak is op handen

Europese aandelen blijven consolideren, tot frustratie van veel beleggers. Het beste voorbeeld is de IBEX 35, de Spaanse index, die al maandenlang binnen een krappe bandbreedte consolideert.

Het slechte nieuws voor beleggers is dat deze markt nergens heen gaat. Het zweeft gewoon in een gebied van 300 punten, tussen 9.300 en 9.600 punten.

Maar er is ook goed nieuws: de bias is bullish terwijl de markt het huidige bereik behoudt.

In augustus betoogde ik dat de IBEX 35-index zich aan het voorbereiden was op een run naar 10.000. Op dat moment was een hardloopdriehoek in de maak. Intussen veranderde de driehoek echter in een ander vervolgpatroon.

De bias blijft dus bullish terwijl de index energie opbouwt om boven het centrale niveau uit te breken.

Handelsplan voor de IBEX 35-index

Copy link to section

Het beeld van de technische analyse toont schijnbare weerstand op 9.600 en steun op 9.300. Daarom is een conservatieve benadering van het handelen in de IBEX 35-index het wachten op een uitbraak.

Een bullish breakout is niet wanneer de markt boven de weerstand handelt, maar wanneer er een dagelijkse sluiting erboven zit. In dit geval rechtvaardigt een dagelijkse sluiting boven de 9.600 een long-instap.

Het vorige hogere dieptepunt zou het invalidatiepunt moeten zijn. Om precies te zijn: als de markt onder de 8.500 punten zakt (en daar sluit), is dit een teken dat het bullish scenario heeft gefaald.

Als de koers echter niet daalt en hoger uitvalt, willen traders wellicht wat meer toevoegen bij een dagelijkse afsluiting boven het cruciale 10.000-niveau. Op dit punt moet de stop worden verhoogd naar het vorige instapniveau, en het uiteindelijke doel moet gelijk zijn aan de afstand van 8.500 tot het centrale niveau, hoger geprojecteerd vanaf 10.000 punten.

Dat komt overeen met 11.500 punten voor IBEX 35 als doelwit voor dit bullish handelsscenario.