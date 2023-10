Pioneer Natural Resources Inc (NYSE: PXD) staat vanochtend in de belangstelling nadat Exxon Mobil Corp (NYSE: XOM) plannen bevestigde om de koolwaterstofexploratiegigant te kopen voor $59,5 miljard aan aandelen.

Exxon topman Darren Woods besprak de deal met CNBC

Invezz rapporteerde vorige week voor het eerst over de aanstaande fusie die, inclusief schulden, wordt gewaardeerd op $64,5 miljard. De Exxon-Pioneer-deal is tot nu toe de grootste in 2023.

De overname zal Exxon Mobil helpen positioneren als een van de grootste producenten in het Permbekken. Bij de “Squawk Box” van CNBC zei Darren Woods, de Chief Executive, vandaag:

De capaciteiten van Pioneer, hun areaal op de eerste plaats, onze technologie en onze ontwikkelingsaanpak zorgen voor een hogere terugwinning tegen lagere kosten en mogelijkheden om de uitstoot te verminderen.

Exxon koopt ook Pioneer Natural Resources als onderdeel van zijn engagement om in eigen land te groeien en de toenemende geopolitieke spanningen te vermijden.

Exxon zegt dat fossiele brandstoffen voorlopig nergens heen zullen gaan

De overeenkomst zal elk aandeel van Pioneer Natural Resources vervangen door 2,3234 aandelen van Exxon Mobil. De verwachting is dat dit in de eerste zes maanden van 2024 voltooid zal zijn.

Woensdag herhaalde CEO Woods dat de wereld nog geruime tijd afhankelijk zal blijven van fossiele brandstoffen voor energie. Hij verwacht ook niet dat er sprake zal zijn van regelgevingsproblemen die een fusie tussen Exxon en Pioneer in de weg zullen staan.

De aankondiging komt ongeveer een paar weken voordat Exxon de resultaten over Q3 zal rapporteren. De consensus is dat het dit kwartaal $2,31 per aandeel zal verdienen, tegenover $4,45 per aandeel een jaar geleden.

De aandelen van Exxon Mobil zijn op het moment van schrijven met 3,0% gedaald – PXD handelt echter comfortabel in het groen.