Jes Staley, de voormalige Chief Executive van Barclays PLC (LON: BARC), kan niet langer een significante positie bekleden in de financiële sector van het Verenigd Koninkrijk.

Staley krijgt een boete en een verbod vanwege banden met Jeffrey Epstein

Copy link to section

Donderdag beval de Financial Conduct Authority Staley om een boete van £1,8 miljoen ($2,21 miljoen) te betalen voor het doen van misleidende uitspraken over zijn relatie met de inmiddels overleden zedendelinquent – Jeffrey Epstein.

Bovendien verbood de toezichthouder hem een senior managementrol in de financiële dienstverleningssector te bekleden. Therese Chambers, lid van Executive Director of Enforcement and Market Oversight bij de FCA, liet weten:

Een CEO moet een gezond beoordelingsvermogen hanteren en een voorbeeld zijn voor het personeel van zijn bedrijf. De heer Staley heeft dit niet gedaan.

De aandelen van Barclays PLC zijn op het moment van schrijven met 3,0% gedaald.

Barclays wil dat Jes Staley eerdere bonussen verspeelt

Copy link to section

Staley trad in november 2021 terug als CEO van de in Londen gevestigde bank na een eerste onderzoek naar zijn banden met Jeffrey Epstein.

Hij verwees het besluit van de toezichthouder om de bankier te beletten een hogere rol in Groot-Brittannië te bekleden, donderdag ter overweging naar het Upper Tribunal.

Ook vandaag zei Barclays in een marktmededeling dat Staley eerdere bonussen en compensaties ter waarde van in totaal £17,8 miljoen moet verspelen. De multinational gaf echter verder geen commentaar op de kwestie.

De aankondiging komt slechts enkele dagen voordat Barclays PLC zijn financiële resultaten over het derde kwartaal zal publiceren. JPMorgan had vorige maand ook ingestemd met een schikking van $75 miljoen met de Amerikaanse Maagdeneilanden over een rechtszaak in verband met de banden met Jeffrey Epstein.