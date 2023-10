Russische aandelen zijn afgeweken van de worstelende roebel. De MOEX-index, die de grootste Russische bedrijven volgt, is gestegen naar RUB 180, 166% boven het laagste niveau in 2022. De index is dit jaar bijna verdubbeld en presteert beter dan Amerikaanse indices als de Dow Jones en de Nasdaq 100.

Aanderzijds is de Russische roebel gecrasht ten opzichte van belangrijke valuta’s als de Amerikaanse dollar en de euro. De koers van het paar USD/RUB is gestegen van het dieptepunt van vorig jaar van 50 naar boven de 100.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne duurt voort

Copy link to section

De MOEX-index is om drie belangrijke redenen sterk gestegen. Ten eerste zijn sommige deskundigen van mening dat Rusland de oorlog in Oekraïne aan het winnen is. In een recent interview betoogde Douglas Macgregor dat Rusland de oorlog al had gewonnen. Hij schat dat Oekraïne sinds het begin van de oorlog ruim 400.000 soldaten heeft verloren.

Tegelijkertijd gelooft hij dat Rusland over de middelen beschikt die het nodig heeft om deze oorlog nog vele jaren voort te zetten. Dit in tegenstelling tot Oekraïne, dat afhankelijk is van fondsen en uitrusting uit westerse landen zoals de VS. Op een gegeven moment zullen deze landen het opgeven als de oorlog te lang duurt.

De verklaring van Douglas Macgregor werd herhaald door president Viktor Orban van Hongarije, die in een interview met Tucker Carlson waarschuwde dat Oekraïne nul kansen had om de oorlog te winnen. Hij haalde het vastgelopen Oekraïense tegenoffensief aan.

https://www.youtube.com/watch?v=o92oSgU17Lou0026amp;pp=ygUdY29sb25lbCBkb3VnbGFzIG1hY2dyZWdvciBwZGI%3D

Kolonel Douglas Macgregor is een prominente legerkolonel die voor talloze presidenten heeft gediend. Hij werd door Donald Trump benoemd tot de volgende ambassadeur in Duitsland.

Rusland doet grote zaken

Copy link to section

De MOEX-index is ook sterk gestegen omdat veel Russische bedrijven nog steeds grote zaken in het buitenland doen. Olie- en gasgiganten als Gazprom en Rosneft verdienen nog steeds een fortuin door hun producten aan China en India te verkopen. Het belangrijkste is dat ze profiteren van de huidige prijsstijgingen voor ruwe olie door de westerse sancties te omzeilen.

Ten slotte hebben veel Russische investeerders vanwege de sancties geen mogelijkheid om hun geld in het buitenland te beleggen. Als gevolg hiervan geven ze al hun geld terug aan Russische bedrijven. Verder zijn er tekenen dat het goed gaat met de Russische economie nu de regering haar investeringen in de defensiesector opvoert.

HeadHunter Group is het best presterende aandeel van de MOEX in 2023, met aandelen die met meer dan 209% stegen. Andere best presterende bedrijven van de index zijn bedrijven als Globaltrans Investment, Surgut-pref en Ros Agro.

MOEX-blue chips zoals Rosneft, Sberbank, Lukoil, Unipro en Aeroflot zijn dit jaar ook met meer dan 50% gestegen.