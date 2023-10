Solana piekt na hyperdrive hackathon-portaal, Ethereum ziet minder activiteit per Messari, Tradecurve Markets opent handel in derivaten voor iedereen

Het Solana (SOL) Hyperdrive Hackathon-inzendingsportaal is live gegaan. Hierdoor is de belangstelling voor de crypto toegenomen. Ook Ethereum (ETH) kreeg de laatste tijd veel aandacht. Er werd onthuld dat 60% van alle transacties werden uitgevoerd op Layer-2-oplossingen. Bovendien krijgt Tradecurve Markets (TCRV) ook erkenning, omdat het de derivatenmarkt voor iedereen wereldwijd zal openen.

Solana (SOL) heeft volgens voorspellingen van analisten het potentieel om te stijgen naar $29,22

Solana (SOL) heeft onlangs aangekondigd dat het inzendingsportal voor de Hyperdrive Hackathon live is. Teamleiders moeten nu een account aanmaken en de vragen voor het indienen van projecten in de portal invullen.

gm! The Solana Hyperdrive Hackathon submission portal is live 💫



Team leaders need to create an account & complete project submission questions in the portal at https://t.co/0HfrxRWgbd.



Project submissions are also editable until the October 15th deadline.



Good luck! — Solana (@solana) October 9, 2023

Iedereen kan vóór 15 oktober een voorstel indienen voor deze Solana-hackathon. Dit zorgde voor veel hype en aandacht voor het project en kan bijdragen aan een grotere waarde.

De crypto Solana werd de afgelopen week tussen $21,90 en $24,12 verhandeld. Bovendien is de crypto de afgelopen 30 dagen met 20,8% in waarde gestegen. In dit tempo zijn analisten optimistisch over de toekomst van het token. Volgens de prijsvoorspelling voor Solana heeft de prijs het potentieel om tegen eind 2023 te stijgen naar $29,22.

Ethereum (ETH) heeft het potentieel om eind 2023 te stijgen tot $2.335,71

Ethereum (ETH)-activiteit was dominant in Layer-2-oplossingen. In feite waren ze goed voor in totaal 60% van alle activiteiten in het derde kwartaal van 2023. Bovendien, op basis van het rapport van Messari, voerde het Coinbase-basisnetwerk meer transacties uit dan het eigen mainnet van Ethereum. Bovendien kende Optimisme als L2 een stijging van 40%

De afgelopen week zag Ethereum zijn dieptepunt op $1.561,31, met zijn hoogtepunt op $1.656,82. Bovendien is Ethereum het afgelopen jaar met 20% in waarde gegroeid. Op basis van de prijsvoorspelling van Ethereum heeft de prijs het potentieel om tegen eind 2023 te stijgen naar een maximum van $2.335,71.

Tradecurve Markets (TCRV) wil eventuele toegangsbarrières tot de derivatenmarkt wegnemen

TCRV is de primaire valuta binnen het ecosysteem van Tradecurve. Dit utility-token biedt gebruikers met TCRV beloningen en extraatjes die ze direct kunnen gebruiken op het Tradecurve-handelsplatform. Tradecurve Markets is een aankomend platform dat elementen van CEX’s en DEX’s zal combineren om een gestroomlijnde, alles-in-één ervaring te bieden.

Iedereen heeft via het platform toegang tot meerdere lessen. Gebruikers kunnen forex, crypto, aandelen, grondstoffen en CFD’s verhandelen, allemaal vanaf één enkele rekening. Deze aanpak maakt het voor iedereen wereldwijd toegankelijk.

Bovendien hoeven gebruikers zich geen zorgen te maken over verplichte KYC-vereisten, omdat ze crypto gewoon kunnen storten en als onderpand kunnen gebruiken. Er is een AI-aangedreven handelsbot. Hierdoor heeft iedereen toegang tot geautomatiseerde handel en kan hij zijn of haar wallet dienovereenkomstig optimaliseren. Bovendien is er een hefboomwerking vanaf 500:1 en een VIP-accountsysteem.

Tijdens fase 6 van de presale wordt het TCRV-token verhandeld tegen $0,03. Tot nu toe is het al met 200% in waarde gegroeid. Bij de lancering kan de koers met een factor 45 stijgen, gebaseerd op de projecties van analisten. Het team zal het token ook vermelden op Tier-1-uitwisselingen en Uniswap DEX, waardoor het veel toegankelijker wordt.

Meer informatie over de presale van Tradecurve Markets (TCRV) is te vinden op https://tradecurvemarkets.com/ of door het project te volgen op Twitter https://twitter.com/Tradecurveapp.