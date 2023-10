De aandelenkoers van BNP Paribas (ETR: BNP) daalde naar het laagste niveau sinds 8 augustus toen Amerikaanse bankgiganten hun financiële resultaten over het derde kwartaal begonnen te publiceren. Het aandeel kelderde naar een dieptepunt van €57,45, onder het hoogste punt van het jaar tot nu toe van €62,76. In totaal is het dit jaar met meer dan 30% gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

Het winstseizoen voor Amerikaanse banken is begonnen

Copy link to section

De grootste drijfveer voor Amerikaanse en Europese bankaandelen zoals BNP Paribas is het begin van het winstseizoen. Hoewel BNP een Franse bank is, gebruiken beleggers de Amerikaanse winsten als barometer voor de prestaties ervan.

Citigroup publiceerde sterke resultaten toen de omzet in het derde kwartaal steeg naar $20,14 miljard. Op dezelfde manier liet JP Morgan, de grootste bank in de VS, weten dat de omzet steeg naar $40,6 miljard, terwijl de winst steeg naar $13,5 miljard. Wells Fargo publiceerde ook sterke resultaten, aangezien de omzet steeg naar meer dan $20 miljard.

https://www.youtube.com/watch?v=PkQaq97RQgIu0026amp;pp=ygUPY25iYyB0ZWxldmlzaW9u

De belangrijkste noemer voor deze resultaten zijn de rentetarieven. Ze merkten allebei op dat hogere rentetarieven hen hadden geholpen hun inkomsten te vergroten. De rentetarieven in de VS en andere ontwikkelde landen zijn gestegen naar het hoogste niveau in meer dan twintig jaar.

Deze resultaten betekenen dat BNP Paribas op 26 oktober waarschijnlijk sterke resultaten zal publiceren. Net als zijn Amerikaanse tegenhangers profiteert BNP Paribas van hogere tarieven in Europa, waar het het grootste deel van zijn activiteiten uitvoert.

Uit de meest recente resultaten blijkt dat het nettoresultaat met 16,4% is gestegen, terwijl de omzet met 3,3% is gestegen. Het uitkeerbare nettoresultaat steeg naar €2,6 miljard. Als gevolg hiervan lanceerde het bedrijf het tweede aandeleninkoopprogramma ter waarde van €2,5 miljard.

Ik geloof dat BNP Paribas een goede belegging is voor inkomensbeleggers. Het is een veilige bank met een dividendrendement van 6,7%. Bovendien zal de economie blijven profiteren omdat de rentetarieven nog een tijdje hoog blijven.

BNP Paribas koersvoorspelling

Copy link to section

Uit de daggrafiek blijkt dat de koers van het aandeel BNP Paribas de afgelopen maanden een stijgende trend heeft doorgemaakt. Onderweg heeft het aandeel een stijgend kanaal gevormd, weergegeven in het zwart. De koers daalde naar de onderkant van het kanaal toen de Amerikaanse banken aan hun winstseizoen begonnen.

Het aandeel bewoog zich ook iets onder het 50-daags voortschrijdend gemiddelde, terwijl de Relative Strength Index (RSI) onder het neutrale punt van 50 daalde. Daarom zijn de vooruitzichten voor het aandeel neutraal met een bullish bias. Het zal waarschijnlijk terugveren en de bovenkant van het kanaal opnieuw testen op €62,71. Deze weergave wordt ongeldig indien deze onder de onderkant van het kanaal beweegt.