De aandelenkoers van EasyJet (LON: EZJ) daalde naar het laagste niveau sinds januari, nadat de recente uitverkoop aan kracht won. Het aandeel trok zich donderdag terug naar een dieptepunt van 402,3p, ongeveer 23% onder het hoogste punt van dit jaar. Het land is in een diepere bearmarkt beland omdat de zorgen over de kosten blijven bestaan.

Financiële resultaten van EasyJet

De aandelenkoers van EasyJet kwam in de schijnwerpers na de publicatie van zijn handelsverklaring over het vierde kwartaal en het volledige jaar op donderdag. Uit de resultaten bleek dat de winst van het bedrijf in het vierde kwartaal tussen £650 en £670 miljoen zal liggen.

De winst vóór belastingen (PBT) zal in de tweede helft van het jaar tussen £850 en £870 miljoen liggen. Het verwacht ook dat de capaciteit volgend kwartaal met 15% zal groeien. Het belangrijkste was dat EasyJet besloot terug te keren naar zijn dividendbeleid.

Het begint met een uitbetalingsratio van 10% en verhoogt dit vervolgens naar 20% in het volgende boekjaar. Het management is van mening dat het zijn aandeelhoudersrendement de komende jaren nog steeds kan blijven verhogen.

De aandelenkoers van EasyJet daalde vanwege de aanhoudende winstgevendheidsrisico’s naarmate de brandstofkosten stijgen. De prijs van vliegtuigbrandstof bevindt zich in een opwaartse trend, terwijl de prijs van ruwe olie blijft terugveren. Ook Delta Airlines waarschuwde donderdag in haar resultaten voor deze uitdagingen.

Toch kunnen er argumenten worden aangevoerd om in EasyJet te investeren. Ten eerste is het een welkome stap dat het bedrijf van plan is aandeelhouders te belonen met dividenden. Tenzij zich een grote crisis voordoet, vermoed ik dat deze dividendgroei nog een tijdje zal aanhouden.

Daarnaast blijft EasyJet zijn activiteiten moderniseren. Het bedrijf heeft honderden bestellingen bij Airbus geplaatst. De nieuwe A320’s zullen meer zitcapaciteit hebben, wat vooral in het hoogseizoen positief is.

Ten derde is EasyJet een bekend merk met een van de sterkste balansen in de sector. Uit gegevens blijkt dat het land ruim 3,4 miljard aan contanten, £10,5 miljard aan totale activa en £8,6 miljard aan verplichtingen heeft.

Prognose aandelenkoers EasyJet

De aandelenkoers van EasyJet staat de afgelopen maanden onder grote druk. De situatie verslechterde donderdag nadat het bedrijf sterke winstcijfers publiceerde. Terwijl het daalde, kwam het onder de belangrijkste steun op 408,6p terecht, de laagste swing op 28 september en 25 augustus.

Het aandeel is onder het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde en het cruciale weerstandsniveau op 440p gebleven, de laagste swing op 20 maart. De aandelen zullen waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de volgende belangrijke steun op 380p. Deze visie komt overeen met mijn eerdere voorspelling voor EasyJet.