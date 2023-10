Rente langer hoger – wat betekent dit voor de markten?

De tweede helft van het handelsjaar bracht een zeer sterke Amerikaanse dollar. Weinig beleggers hadden verwacht dat de dollar zo sterk zou stijgen als in slechts een paar maanden tijd.

De wisselkoers van het paar EUR/USD daalde bijvoorbeeld van 1,12 naar 1,04 zonder enige betekenisvolle opleving. De wisselkoers van het paar USD/JPY steeg in dezelfde periode van 140 naar 150.

Daarom zou je kunnen zeggen dat de Amerikaanse dollar ‘in de mode’ is. Beleggers vinden het interessant.

Maar wat als ik vertelde dat dezelfde investeerders die de dollar kopen zich misschien op dun ijs begeven? Het tegenargument dat ik heb, bestaat al eeuwen: de rente.

Een geschiedenis van rentetarieven

Als een beeld meer zegt dan duizend woorden, dan is hier een beeld dat de daling van de rentetarieven in de afgelopen 700 jaar laat zien, met dank aan Visual Capitalist.

Wat voor de hedendaagse beleggers van belang is, zijn de laatste twintig jaar, toen de rentetarieven lager waren dan ooit tevoren – in sommige gevallen zelfs negatief. Wat heeft een dergelijke omgeving met de markten gedaan?

Wat betekende een omgeving met lage rentetarieven voor de markten?

Rentetarieven brengen een economie in beweging. Als vandaag aan een investeerder wordt gevraagd welke grote gebeurtenis de financiële markten in de afgelopen twintig jaar heeft beïnvloed, zou het antwoord waarschijnlijk de Grote Financiële Crisis of het faillissement van Lehman Brothers zijn.

Maar het echte fenomeen dat de markten beïnvloedde, was een omgeving met lage rentetarieven. Centrale banken werden gedwongen activisten te zijn die op zoek waren naar een oplossing voor de hierboven genoemde en andere crises – bijvoorbeeld de COVID-19-pandemie.

Met andere woorden: het was geen typische marktomgeving.

Door het zeer stimulerende gedrag van de Fed waren beleggers optimistisch en wilden ze graag activa kopen, en hun enige zorg was de angst om iets te missen. Het kredietvenster stond immers wijd open.

Maar nu niet meer.

Langer hoger – de nieuwe mantra

Inflatie staat op elk mandaat van de centrale bank. In de ontwikkelde wereld is een realistisch inflatiedoel 2%.

Of dat was het in ieder geval.

De nieuwe mantra die we in 2023 van de belangrijkste centrale banken horen, is dat de rente nog langer hoger zal blijven. Met andere woorden: het is onwaarschijnlijk dat de inflatie binnenkort weer op 2% zal uitkomen. Daarom zou een nieuwe inflatiedoelstelling waarschijnlijk passend zijn – zoiets als 3%?

De rente zal dus niet snel (significant) dalen. Maar wat gebeurde er de vorige keer toen de rente 5% of hoger was?

1929 staat bekend als het jaar van de Grote Depressie. De rentetarieven hebben de 5% bereikt en de ernstigste economische neergang uit de geschiedenis begon.

Voor het eerst in tien jaar zitten we op 5%!

Op basis van de hierboven gepresenteerde 700-jaarsgrafiek rijst één vraag: wat als de nieuwe trend (dat wil zeggen hogere rentetarieven) een blijvende trend zal zijn?

(wordt vervolgd).