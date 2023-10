Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) is 2,0% gestegen in de cijfers nadat LinkedIn – het sociale netwerk voor bedrijven dat het in 2016 kocht – maandag bijna 700 werknemers heeft ontslagen.

Waarom heeft LinkedIn besloten om banen te schrappen?

Copy link to section

Banen die het meest werden geschrapt, bevonden zich in de techniek, gevolgd door personeelszaken en financiën, zoals blijkt uit de memo die hier volledig beschikbaar is.

De aankondiging volgt op acht opeenvolgende kwartalen van omzetdaling. LinkedIn verwacht dat het banenverlies zal bijdragen aan “flexibiliteit, verantwoordelijkheid, efficiëntie en transparantie”. De omzet steeg slechts 5,0% in het laatst gerapporteerde kwartaal.

Interessant is echter dat LinkedIn van plan is om tegelijkertijd de aanwerving in India te versnellen als onderdeel van zijn “strategische prioriteiten voor de toekomst”, vertelde een anonieme bron vandaag aan CNBC.

De aandelen van Microsoft Corp zijn momenteel ongeveer 7,0% gedaald ten opzichte van hun hoogste punt dit jaar.

De technologiesector heeft dit jaar ongeveer 150.000 banen geschrapt

Copy link to section

Houd er rekening mee dat LinkedIn niet de enige dochteronderneming van Microsoft is die banen wil schrappen.

De multinational als geheel had begin dit jaar plannen aangekondigd om het personeelsbestand met 10.000 te verminderen – en in juli zelfs nog meer om de kosten te verlagen, terwijl de totale omzet wat aan kracht inboet.

LinkedIn heeft in mei ook iets meer dan 700 werknemers ontslagen. Meer in het algemeen heeft de technologiesector in de eerste helft van dit jaar ruim 141.000 banen geschrapt, tegenover slechts 6.000 in 2022. Microsoft zal naar verwachting volgende week zijn winst over het eerste kwartaal rapporteren. De consensus is dat het dit kwartaal $2,65 per aandeel zal verdienen, tegenover $2,35 per aandeel een jaar geleden.