De situatie wordt steeds erger voor bedrijven in de sector van elektrische voertuigen (EV), nu er steeds meer tekenen van vertraging opduiken. Maandag bevestigde Ford dat het gaat snijden in de output van Lightning – een opmerkelijke situatie omdat het een van de meest populaire elektrische voertuigen in de VS is. Ford verdubbelt nu zijn inzet op hybride voertuigen.

EV-vertraging is reëel

Bedrijven als Tesla zijn hun prijzen blijven verlagen in een poging de omzet en het marktaandeel te vergroten. En het allerbelangrijkste: uit onderzoek blijkt dat de verkoop van elektrische auto’s afneemt, terwijl de verbrandingsmotor (ICE) gestaag toeneemt.

Uit recente gegevens blijkt dat de meeste elektrische auto’s langer dan twee keer zoveel tijd bij dealers doorbrengen. Dit gebeurde in een tijd waarin het aantal laadpalen de afgelopen jaren enorm is gestegen. Tesla heeft zijn grote netwerk ook opengesteld voor andere EV-bedrijven zoals General Motors en Ford.

Overaanbod is een belangrijk punt van zorg waar veel EV-investeerders en -analisten zich zorgen over maken. Ten eerste voeren de meeste bedrijven, inclusief traditionele bedrijven als Mercedes Benz, Stellantis, Nissan en GM, allemaal hun productie op. Het aanbod van ICE-auto’s bij dealers bedroeg bijvoorbeeld 52 dagen, terwijl pick-uptrucks stegen naar 57, terwijl EV’s stegen naar 90-100 dagen.

De verkoop van elektrische voertuigen vertraagt ook vanwege de kosten en de inruilwaarde ervan. De gemiddelde EV bedroeg in de VS $53.000, terwijl die van een ICE-auto minder dan $50.000 bedraagt. Erger nog, omdat EV’s worden aangedreven door batterijen, hebben ze doorgaans een lagere inruilwaarde dan ICE-voertuigen.

Uit een andere maatstaf van S&P Global blijkt dat minder Amerikanen overwegen om elektrische auto’s te kopen dan in 2021. Het percentage daalde van 87% naar 67%, wat wijst op meer problemen in de sector.

Kleinere EV-bedrijven lopen gevaar

De implicatie van dit alles is dat veel EV-bedrijven moeite zullen hebben om te overleven in dit nieuwe normaal. In China is het aantal EV-bedrijven teruggelopen van ruim 500 een paar jaar geleden naar minder dan 100 nu.

Dit verklaart waarom veel EV-aandelen dit jaar zijn ingestort. De aandelenkoers van Mullen Automotive (NASDAQ: MULN) is dit jaar met ruim 90% gedaald en bevindt zich nu op het laagste niveau ooit. Andere EV-aandelen zoals Faraday Future, Lucid Motors en Nikola zijn ook gedaald. Lordstown Motors heeft onlangs faillissement aangevraagd.

In mijn vorige artikel waarschuwde ik investeerders voor bedrijven als Faraday Future, Mullen Automotive en Workhorse Group. Ik ben van mening dat Arrival (ARVL), Nio en VinFast uiterst risicovolle bedrijven zijn.

Arrival, een Brits EV-bedrijf, huurde adviseurs in voor een mogelijk faillissement. Het aandeel is de afgelopen twaalf maanden met 96% gedaald en staat op $1,09. VinFast (VFS), het vierde grootste EV-bedrijf ter wereld qua marktkapitalisatie, na Tesla, Li Auto en Rivian, is een ander bedrijf dat je moet vermijden.

VinFast is simpelweg erg overgewaardeerd en riskant, ondanks dat het groeimomentum doorgaat. Het zal waarschijnlijk extra geld moeten inzamelen om zijn Amerikaanse expansie te financieren.

Chinese EV-bedrijven zoals Nio zijn ook zeer riskant vanwege de verzadiging van de markt. Ze zijn ook een aantal uitdagingen tegengekomen toen ze probeerden uit te breiden in Europa en andere markten. Ook doet de Chinese economie het niet goed. Daarom vermoed ik dat aandelen als Nio en XPeng de komende jaren onder druk zullen blijven staan.